En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.

El sorteo número 18889 de la quiniela matutina se realizó el lunes 14 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2670, correspondiente a "A primera (Limosneros)". Conocé los resultados completos.

14/09/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 18889 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2670, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Limosneros).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2670
2° 8618
3° 5616
4° 7094
5° 8313
6° 1694
7° 3433
8° 8097
9° 0933
10° 0604
11° 3522
12° 9162
13° 0232
14° 1486
15° 9022
16° 9530
17° 6510
18° 2684
19° 4570
20° 7069

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18889 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 14 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2670.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Limosneros)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los resultados desde 2670 hasta 7069.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf