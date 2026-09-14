Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.
El sorteo número 18889 de la quiniela matutina se realizó el lunes 14 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2670, correspondiente a "A primera (Limosneros)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18889 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2670, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Limosneros).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2670
2° 8618
3° 5616
4° 7094
5° 8313
6° 1694
7° 3433
8° 8097
9° 0933
10° 0604
11° 3522
12° 9162
13° 0232
14° 1486
15° 9022
16° 9530
17° 6510
18° 2684
19° 4570
20° 7069
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18889 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 14 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2670.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Limosneros)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los resultados desde 2670 hasta 7069.