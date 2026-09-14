Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.

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El número de sorteo 18889 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2670, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Limosneros).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2670

2° 8618

3° 5616

4° 7094

5° 8313

6° 1694

7° 3433

8° 8097

9° 0933

10° 0604

11° 3522

12° 9162

13° 0232

14° 1486

15° 9022

16° 9530

17° 6510

18° 2684

19° 4570

20° 7069