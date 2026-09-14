Las acciones argentinas en Wall Street caen en medio de la incertidumbre causada por empresas de IA

La mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban en baja este lunes, en una jornada marcada por las pérdidas del sector tecnológico y la creciente preocupación de los inversores por el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

A ese escenario se suma la expectativa por la decisión que adoptará este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre las tasas de interés, en un contexto de inflación persistente y tensión internacional.

Los bonos argentinos también iniciaron la rueda con retrocesos de hasta el 1%, mientras que el riesgo país avanzaba hasta ubicarse en torno a los 497 puntos básicos.

Entre las acciones argentinas con mayores pérdidas aparecían Irsa, con una caída del 2,3%; BBVA, con un 1,8%; y Edenor, con un 1,5%.

En el mercado cambiario, el dólar oficial se vendía a $1.530, mientras que el dólar MEP se ubicaba en $1.537 y el contado con liquidación (CCL), en $1.595.

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• La preocupación por el avance de la inteligencia artificial

La jornada internacional estaba condicionada por las advertencias realizadas en los últimos días por referentes de la industria tecnológica respecto de los riesgos asociados con el rápido desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial.

Entre ellos se encuentran Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic; Sam Altman, CEO de OpenAI; y el empresario Elon Musk, quienes plantearon públicamente la necesidad de reforzar las medidas de seguridad frente al avance de esta tecnología.

La semana pasada, Jacob Coxon, investigador de Anthropic y exintegrante de OpenAI, anunció su renuncia al cuestionar la forma en que la compañía abordaba los riesgos vinculados con el desarrollo de la IA.

Amodei, por su parte, reclamó durante el fin de semana una desaceleración en el ritmo de mejora de las capacidades de los modelos y alertó sobre la posibilidad de ingresar en una dinámica de "automejora recursiva", con potenciales consecuencias para la ciberseguridad a escala global.

Altman respaldó la necesidad de incrementar los controles y anunció que OpenAI permitirá que evaluadores independientes auditen sus sistemas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó las advertencias y sostuvo que Washington no debe resignar terreno frente a China en la competencia mundial por el liderazgo de la inteligencia artificial.

En ese contexto, las principales compañías tecnológicas arrancaron la jornada con fuertes pérdidas. Nvidia retrocedía 4,18%; Marvell Technology, 8,98%; Intel, 7,18%; y AMD, 6,17%.

La tensión también alcanzaba a otros mercados. El oro caía 2,16%, hasta los 4.313 dólares por onza, mientras que la plata perdía 2,68%, hasta los 63,44 dólares.

En tanto, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) avanzaba hasta los 104 dólares por barril y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía 1,8 puntos básicos, hasta el 4,992%.

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• Expectativa por la decisión de la Reserva Federal

A la incertidumbre vinculada con el sector tecnológico se agrega la expectativa por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

El organismo estadounidense definirá este miércoles el nivel de las tasas de interés, mientras los mercados siguen de cerca la evolución de la inflación y el impacto económico de las tensiones internacionales.

La posibilidad de un endurecimiento de la política monetaria genera preocupación entre los inversores, debido a que tasas más elevadas suelen incrementar el costo del financiamiento y reducir el atractivo de los activos de mayor riesgo.

El presidente Donald Trump, en tanto, manifestó su rechazo a una eventual suba de las tasas en la antesala de las elecciones legislativas de noviembre.

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