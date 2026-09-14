La Bomba Tucumana inicia acciones legales contra Gran Hermano por objetos perdidos

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- La artista Gladys "La Bomba" Tucumana ha decidido llevar a cabo acciones legales contra el reality show Gran Hermano debido a la pérdida de pertenencias durante su estancia en la casa de la Generación Dorada.

En una entrevista con Infama (América TV), la cantante de "Pollera amarilla" manifestó que no disfrutó su participación en el programa, explicando: "No, no la pasé genial, porque era un lugar donde había que convivir; éramos todos muy diferentes y, la verdad, que a esta edad no tengo ganas de ponerme a conocer cómo es el otro. No tengo ganas de hacer eso".

Gladys ingresó al reality en sustitución de la concursante "La Maciel" a finales de abril, permaneciendo en la casa por un mes, hasta que decidió abandonar el programa. La cantante recordó la atmósfera tensa y agresiva que se vivía entre los participantes, indicando que las discusiones se tornaban rápidamente en peleas: "Me sorprendió que todos eran agresivos en el último tiempo, cada cosa que pasaba era para pelea y se podía haber hablado, si supuestamente es un Gran Hermano. Vos tenés que ser una persona empática. No te digo ser el bonito, el boludo de Gran Hermano, la tarada de Gran Hermano. No, pero ser piola, ser educado".

A medida que se acerca el final del reality, la producción ha comenzado a convocar a los participantes que formarán parte de la última emisión, aunque Gladys no ha sido invitada: "No me invitaron tampoco, porque saben que yo estaba superenojada".

Su enojo se debe no solo a la experiencia negativa en el programa, sino también a la pérdida de sus pertenencias al abandonar la competencia: "Aparte me deben cosas, todo. Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo que justamente ahora puse un abogado. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota, ahora pongo un abogado. No vale nada la pulsera, quiero aclarar, eh".

La pulsera en cuestión pertenecía a su difunto esposo, Luciano Ojeda, quien falleció el año pasado tras una batalla contra el cáncer: "Económicamente no vale nada. Pero para mí lo vale todo. La amaba con toda su alma. Y yo no se la quise poner a él cuando se fue, porque él la amaba para dejármela justamente a mí, porque yo quería tenerla para mí". Gladys añadió: "Me la llevé porque yo quería tenerlo a él conmigo mientras estaba en la casa". La artista lamentó que "esa pulsera nunca volvió. Y la ropa tampoco. Un montón de ropa mía de cantar, con etiqueta".

Cuando consultó sobre el paradero de sus objetos, la producción le respondió que alguien podría haberlos tomado accidentalmente: "Y es más, gente que estuvo en la casa del Gran Hermano me dijo quiénes abrieron mi espacio donde estaba guardada la ropa y todo eso. Capaz que alguien la guardó sin darse cuenta. Por favor, devuélvanmela porque para mí es un montón la pulsera. La necesito".