La cancha de Central, la sede para Boca - Racing por Copa Argentina

FOTO: El Gigante de Arroyito, escenario de Boca - Racing

El partido entre Boca Juniors y Racing, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina, se disputaría finalmente en la cancha de Rosario Central el domingo 27 del corriente.

De esta manera, queda sin efecto la plaza Córdoba que originalmente se pensó en el estadio Mario Kempes como sede de ese partido, pero de acuerdo a la información que manejan en el club rosarino, su estadio será el elegido por la organización de la competencia.

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? BOCA Y RACING JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA ARGENTINA EN ROSARIO



Boca y Racing se enfrentarán el domingo 27 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el Gigante de Arroyito. pic.twitter.com/Z0R6hofU3S — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 14, 2026

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El cruce queda en plena fecha FIFA, cuando Argentina jugará una serie de amistosos, lo que permite esquivar los partidos del Clausura.

Cabe recordar que este mes comenzó con el cuadro de Cuartos de Final ya definido y un clásico en el horizonte.

El último en sacar su pasaje fue Boca, luego de superar a Vélez en los penales, y se sumó a los otros siete equipos que ya estaban clasificados.

Banfield, el primer semifinalista

El primer partido de esta instancia se jugó la semana pasada en cancha de Temperley, donde Banfield eliminó a Riestra en los penales luego de igualar en el tiempo regular.

El “Taladro” espera entonces por Boca o por Racing.

Mientras que del otro lado del cuadro, Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia se verán las caras este miércoles, desde las 19 en cancha de Los Andes.

Este choque tendrá de árbitro a Jorge Baliño, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

En tanto que Estudiantes – Platense tiene fecha del jueves 1 de octubre.