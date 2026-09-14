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La cancha de Central, la sede para Boca - Racing por Copa Argentina

El estadio del "Canalla" será el escenario elegido para uno de los clásicos del fútbol nacional, en el marco de los cuartos de final de la competencia.

14/09/2026 | 15:51Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El Gigante de Arroyito, escenario de Boca - Racing

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El partido entre Boca Juniors y Racing, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina, se disputaría finalmente en la cancha de Rosario Central el domingo 27 del corriente.

De esta manera, queda sin efecto la plaza Córdoba que originalmente se pensó en el estadio Mario Kempes como sede de ese partido, pero de acuerdo a la información que manejan en el club rosarino, su estadio será el elegido por la organización de la competencia.

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El cruce queda en plena fecha FIFA, cuando Argentina jugará una serie de amistosos, lo que permite esquivar los partidos del Clausura.

Cabe recordar que este mes comenzó con el cuadro de Cuartos de Final ya definido y un clásico en el horizonte.

El último en sacar su pasaje fue Boca, luego de superar a Vélez en los penales, y se sumó a los otros siete equipos que ya estaban clasificados.

Banfield, el primer semifinalista

El primer partido de esta instancia se jugó la semana pasada en cancha de Temperley, donde Banfield eliminó a Riestra en los penales luego de igualar en el tiempo regular.

El “Taladro” espera entonces por Boca o por Racing.

Mientras que del otro lado del cuadro, Atlético TucumánIndependiente Rivadavia se verán las caras este miércoles, desde las 19 en cancha de Los Andes.

Este choque tendrá de árbitro a Jorge Baliño, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

En tanto que EstudiantesPlatense tiene fecha del jueves 1 de octubre.

Lectura rápida

¿Qué partido se disputará? El partido entre Boca Juniors y Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.

¿Quiénes son los equipos involucrados? Los equipos son Boca Juniors y Racing.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el domingo 27 del corriente.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? El partido se llevará a cabo en la cancha de Rosario Central.

¿Por qué se cambió la sede del partido? Se cambió la sede debido a que la organización de la competencia eligió el estadio de Rosario Central en lugar del Mario Kempes en Córdoba.

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