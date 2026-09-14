Guillermo Francos no descarta ser candidato: "Cuando el Presidente me necesite, voy a estar"

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos expresó su confianza en un triunfo de Javier Milei en las elecciones del próximo año y vinculó ese pronóstico con las reformas impulsadas por el Gobierno. Además, ratificó que continúa activo dentro de La Libertad Avanza, aunque aclaró que todavía no tiene definido si será candidato.

“No tengo dudas de que el año que viene Milei ganará las elecciones”, sostuvo en diálogo con Cadena 3. Para fundamentar esa expectativa, destacó las medidas adoptadas tanto durante su paso por la Jefatura de Gabinete como después de su salida.

“Se hicieron reformas muy importantes en Argentina. Si se tiene en cuenta todo esto, no tengo dudas de que el Presidente va a ganar. Las reformas que se hicieron hasta aquí son impresionantes”, afirmó.

Francos también defendió el rumbo del país frente a las señales de desaliento que percibe. “A veces pareciera que se transmite desánimo y creo que Argentina está en un camino virtuoso que va a generar resultados positivos”, señaló.

Sobre su futuro político, se identificó como uno de los dirigentes de La Libertad Avanza que se mantienen activos, pero evitó anticipar una postulación. “No sé si voy a ser candidato, falta mucho para las elecciones. No vamos a encontrar definiciones terminantes este año”, expresó.

Respecto de la posibilidad de acompañar a Milei, sostuvo que se trata de “una decisión personal del Presidente” y manifestó su disposición a responder a una eventual convocatoria.

“Si digo que no, sería una ofensa. Es muy difícil. Le dije al Presidente que el día que me necesite yo voy a estar”, aseguró.

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Entrevista de Miguel Clariá, Luis Fernández Echegaray y Ariel Rodríguez.