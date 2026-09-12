Créditos para jubilados: Semino alertó por el riesgo de agravar las deudas

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió que los préstamos personales para jubilados pueden profundizar sus dificultades económicas cuando se utilizan para cubrir necesidades cotidianas.

En diálogo con Cadena 3, consultado sobre la oferta bancaria de créditos de hasta $50 millones, señaló que las cuotas agregan una carga sobre haberes que ya resultan insuficientes. "El jubilado, en general, por la poquedad de su haber, toma créditos chicos para resolver situaciones de la vida cotidiana. Nosotros los llamamos créditos famélicos", expresó.

Según las cifras que mencionó, unos cinco millones de jubilados no llegan a los $500.000 mensuales por todo concepto, mientras que otros dos millones y medio, que cobran conforme a sus aportes, tienen un haber promedio de $850.000. Consideró que este segundo sector cuenta con mayores posibilidades de acceder a financiamiento, aunque cuestionó el impacto que puede tener sobre su economía.

Semino explicó que muchos adultos mayores recurren a préstamos para cancelar alquileres atrasados o expensas. El problema, sostuvo, aparece después: deben afrontar tanto los gastos del mes siguiente como la devolución del dinero solicitado.

"Salda la deuda, pero después paga dos cuotas. La de la nueva expensa o el nuevo alquiler y la del crédito", describió. Por eso, aseguró que ese mecanismo puede empeorar una situación que ya es complicada.

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También advirtió sobre los casos en los que el jubilado solicita el préstamo, pero quienes utilizan el dinero son sus familiares. "La familia paga las primeras cuotas y después, como son plazos largos, la sigue pagando el jubilado", señaló.

Indicó que reciben entre 300 y 400 personas por día y que, entre las consultas, aparecen adultos mayores que preguntan por descuentos en sus haberes correspondientes a créditos tramitados seis o siete meses antes.

El defensor vinculó este endeudamiento con una "triple crisis" alimentaria, sanitaria y habitacional, esta última especialmente marcada en los grandes centros urbanos. "No hay atención de salud en tiempo y forma", sostuvo, y cuestionó la falta de un abordaje estructural de estos problemas por parte del sistema político.

En ese contexto, mencionó que algunas personas solicitan financiamiento para comprar prótesis que, según denunció, no reciben de PAMI o de otras obras sociales. "Termina empeñándose el jubilado y la familia por algo que pagó durante toda su vida por adelantado, que es la atención médica", afirmó.

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Las condiciones bancarias publicadas permiten distinguir, entre las alternativas de hasta $50 millones disponibles en septiembre de 2026, las siguientes:

-El Banco Nación ofrece, a través de la línea Nación Previsional BNA, préstamos de hasta $50 millones, con un plazo de devolución de hasta 72 meses mediante débito en cuenta y una tasa nominal anual fija del 49%. Pueden solicitarlos jubilados, pensionados y retirados que cobran sus haberes en la entidad, con las exclusiones previstas para las pensiones no contributivas.

-Por su parte, el Banco Provincia dispone de la línea Haberes Pasivos, con préstamos de hasta $50 millones, un plazo máximo de 60 meses y una tasa nominal anual fija del 85,80%. Está destinada a beneficiarios de ANSES, del Instituto de Previsión Social bonaerense y de las cajas previsionales provinciales comprendidos en sus condiciones. Para acceder por canales digitales, deben cobrar sus haberes en el banco y estar precalificados.

El Banco Provincia también contempla a jubilados y pensionados que no cobran sus haberes en la entidad, mediante su línea para Público en General. En este caso, el monto máximo es de $50 millones, el plazo alcanza los 36 meses y la tasa nominal anual fija es del 99,10%. El otorgamiento está sujeto a evaluación crediticia.

El tope anunciado no implica que todos puedan obtener ese importe. Nación permite comprometer hasta el 35% de los ingresos netos mensuales; Provincia fija una afectación máxima del 35% para Haberes Pasivos y del 30% para Público en General. El otorgamiento queda sujeto a aprobación.

La tasa nominal tampoco refleja por sí sola el costo completo: Nación informa un costo financiero total efectivo anual del 78,38% para su ejemplo de $2 millones a 72 meses. Provincia publica un 129,04% para Haberes Pasivos y un 159,14% para Público en General.

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Entrevista de Guillermo López.