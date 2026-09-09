Diputados: la oposición impuso su agenda y avanzó con discapacidad y morosidad

FOTO: LLA confirmó que la mayoría de los aliados le habían soltado la mano.

La oposición logró este miércoles imponer en la Cámara de Diputados un cronograma para avanzar con los proyectos vinculados al endeudamiento de los hogares y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

La estrategia de La Libertad Avanza fue cambiando durante las últimas horas. Finalmente, el oficialismo evitó bloquear la iniciativa opositora y acompañó las fechas de tratamiento en comisión, aunque sus diputados no dieron quórum formalmente: permanecieron dentro del recinto cuando comenzó la sesión, pero de pie.

El resultado fue una votación contundente: 249 diputados respaldaron el emplazamiento para avanzar con el proyecto de discapacidad, sin votos en contra.

El cronograma para discapacidad y morosidad

Para el proyecto que propone extender durante un año la emergencia en discapacidad, se estableció un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto.

El debate informativo será el 16 de septiembre, mientras que el 23 de septiembre quedó fijado como fecha para emitir dictamen.

En el caso de los proyectos relacionados con el endeudamiento y la morosidad, el tratamiento estará a cargo de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor.

El cronograma contempla reuniones informativas los 15 y 22 de septiembre y la firma de dictamen el 29 de septiembre. En este caso, la votación tuvo 249 votos a favor y uno en contra, del diputado santacruceño José Luis Garrido.

La oposición consiguió además que la Comisión de Presupuesto no intervenga en el debate de los proyectos de endeudamiento, lo que dejó fuera del tratamiento inmediato las iniciativas que podían generar un mayor impacto fiscal.

El cambio de estrategia de LLA

La Libertad Avanza había intentado inicialmente evitar que la sesión opositora consiguiera avanzar. El objetivo era impedir que la oposición pudiera exhibir una mayoría propia en el recinto.

Sin embargo, ante la posibilidad concreta de que los bloques opositores y aliados provinciales reunieran el número necesario, el oficialismo modificó su estrategia.

Los libertarios terminaron acompañando los emplazamientos, aunque remarcaron que existía un cronograma similar acordado previamente en comisión.

El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, sostuvo que la comisión de Discapacidad ya había propuesto fechas de trabajo y cuestionó que fuera necesario recurrir al recinto para fijarlas.

“Nosotros vinimos acá porque creemos que tenemos que dar el debate porque es importante”, señaló.

La disputa por la agenda del Congreso

Detrás de la discusión por las fechas aparece una disputa más amplia por el control de la agenda parlamentaria.

La oposición buscaba obligar a las comisiones a tratar los proyectos y evitar que el debate quedara sujeto a decisiones internas que pudieran demorar su avance.

El oficialismo, en cambio, había planteado abrir las comisiones y comenzar allí la discusión. Desde los bloques opositores cuestionaron esa estrategia por considerarla dilatoria.

La diferencia central es que un cronograma acordado dentro de una comisión puede modificarse, mientras que un emplazamiento aprobado por el pleno de la Cámara establece fechas que deben cumplirse.

Malestar en el PRO y la UCR

El cambio de postura de La Libertad Avanza generó malestar entre algunos de sus habituales aliados.

El PRO y la UCR decidieron no participar de la sesión y cuestionaron la decisión del oficialismo de acompañar una iniciativa impulsada por la oposición.

Ambos espacios habían mantenido hasta ahora una postura de mayor cercanía con el oficialismo y consideraron que el cambio de estrategia implicaba avalar una sesión promovida por el peronismo.

Mientras tanto, el oficialismo busca mantener el control del debate y evitar que la oposición capitalice políticamente el tratamiento de temas sensibles como la discapacidad y el endeudamiento de las familias.

Con el cronograma aprobado, ambos paquetes de proyectos podrían quedar en condiciones de llegar al recinto hacia fines de septiembre, aunque todavía deberán atravesar el debate y la emisión de dictámenes en las respectivas comisiones.

Informe de Ariel Rodríguez.