Detienen a juvenil de Newell's, Pablo Altamirano, por tenencia de arma en Rosario

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) – El mediocampista juvenil de Newell's, Pablo Altamirano, que hizo su debut en 2024 y ha jugado cinco partidos en Primera, fue detenido en la madrugada de hoy por tenencia ilegal de un arma de fuego.

La captura tuvo lugar en la ciudad de Rosario, donde se le encontró en posesión de una pistola semiautomática Bersa calibre 9 milímetros con cinco cartuchos.

El futbolista estaba acompañado por otro hombre de 27 años, Gustavo Lucas, quien también fue arrestado y ambos pasaron la noche en la comisaría segunda de la zona Sur de Rosario.

Altamirano, que presenta un historial con algunas faltas de conducta, había sido separado del plantel de reserva tras no lograr consolidarse en el primer equipo. Su detención se produjo luego de que una mujer de 26 años informara a la policía sobre la presencia de dos hombres encapuchados que, según las imágenes de sus cámaras de seguridad, estaban portando un arma en plena calle.

La denunciante relató que los hombres hicieron "ostentación" del arma antes de retirarse en un auto negro, que fue interceptado rápidamente por la policía a pocas cuadras del lugar. El vehículo fue identificado como un Fiat Pulse Abarth.

Tras su detención, las autoridades realizaron un operativo de requisa, durante el cual se confiscó la pistola de 9 milímetros, que se presume que fue manipulada por Gustavo Lucas, el acompañante de Altamirano.

Ambos hombres fueron llevados a la comisaría segunda de la zona Sur de Rosario, donde permanecen a la espera de los procedimientos judiciales correspondientes.

Pablo Altamirano, cuyo debut en el fútbol profesional tuvo lugar en septiembre de 2024, ha jugado únicamente cinco partidos en Primera División, siendo el último de ellos a principios de 2025. Su conducta ha llevado a su separación de los planteles de Primera y reserva, lo que ha complicado su situación en el club.

A pesar de tener un contrato profesional que lo liga a la Lepra hasta 2027, Altamirano entrenaba de manera aislada de sus compañeros y, tras un intento fallido de negociar su salida en el último mercado de pases, Newell's ahora evalúa la posibilidad de rescindir su contrato a raíz de este nuevo conflicto con la Justicia.