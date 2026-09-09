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Los cambios que piensa De Felippe en la formación de Talleres

No estará el expulsado Galarza, pero reaparecerían Riquelme y Fattoti. ¿Jugará Valoyes?

09/09/2026 | 17:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El entrenador y los cambios

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El entrenador de Talleres, Omar de Felippe, continúa la puesta a punto para recibir este sábado a Unión de Santa Fe en el estadio Mario Kempes con algunas variantes, alguna obligada y después podría pasar la escoba.

En ese sentido, no contará con Matías Galarza, expulsado frente a San Lorenzo y ahí está el cambio que debe hacer obligatoriamente.

El ex Argentinos Juniors es el futbolista que más partidos jugó en la temporada: los 27 (18 con Carlos Tevez, 1 con Ezequiel Carboni, 7 con Jorge Sampaoli y 1 con De Felippe). Su reemplazante será Federico Fattori, quien superó molestias físicas y está disponible.

A su vez el juvenil Lautaro Ortiz, titular ante Central Córdoba en el último partido de Sampaoli, podría jugar en lugar de Franco Cristaldo. De todos modos, no se descarta que juegue Giovanni Baroni, al regresar de los entrenamientos del seleccionado Sub-17.

Pero De Felippe no se queda ahí. Román Riquelme cumplió la sanción tras su segunda expulsión y podría reaparecer en lugar de Valentín Fascendini.

Y tampoco se descarta una variante en ataque. El colombiano Diego Valoyes, ya recuperado de su lesión, tendría su presentación con el nuevo entrenador en reemplazo de Valentín Depietri.

En consecuencia, un once albiazul sería con: Unsain; Schott, Catalán, Riquelme y Báez; Valoyes, Baroni, Sforza, Fattori y Rick; Alvarez.

Lectura rápida

¿Quién es el entrenador de Talleres?
El entrenador de Talleres es Omar de Felippe.

¿Qué equipo enfrentará Talleres este sábado?
Talleres enfrentará a Unión de Santa Fe.

¿Cuál es la razón de la variante obligada en el equipo?
Matías Galarza fue expulsado frente a San Lorenzo.

¿Quién reemplazará a Matías Galarza?
Federico Fattori será el reemplazante de Galarza.

Qué cambios se están considerando en la alineación?
Se consideran cambios como la inclusión de Román Riquelme y Diego Valoyes en el equipo.

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