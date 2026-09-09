Mirtha Legrand presenta mejoría y continúa su recuperación en el Sanatorio Mater Dei
Su familia expresó agradecimiento por el apoyo recibido y confirmó que sigue internada en el Sanatorio Mater Dei.
FOTO: La conductora Mirtha Legrand.
Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación y muestra una evolución positiva tras el cuadro respiratorio que motivó su internación en el Sanatorio Mater Dei. El último parte médico, emitido este miércoles, detalla que la conductora está libre de complicaciones.
El informe, firmado por el director médico del sanatorio, Dr. Enrique Echagüe, señala que Mirtha Legrand permanece en una habitación común, rodeada por su familia, lo que contribuye a su bienestar durante este periodo de convalecencia.
"La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia", indica el comunicado oficial del sanatorio ubicado en Palermo.
Desde la institución, se ha resaltado el cariño y respeto que ha recibido la reconocida figura de la televisión argentina, agradeciendo a los seguidores y amigos por las muestras de afecto. "Agradecemos a todos por el respeto y cariño que le transmiten", se menciona en el parte médico.
Además, las autoridades del sanatorio informaron que, de no presentarse inconvenientes en la salud de Mirtha Legrand, se prevé que el próximo informe oficial se emita a finales de esta semana. "De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei", concluyó el documento.
Lectura rápida
¿Cuál es el estado de salud de Mirtha Legrand?
La conductora presenta una evolución favorable y sin complicaciones de su cuadro respiratorio.
¿Dónde está internada?
Se encuentra en el Sanatorio Mater Dei, en Buenos Aires.
¿Qué dice su familia sobre la situación?
La familia agradece el apoyo y cariño que han recibido durante este tiempo.
¿Cuándo se emitirá el próximo parte médico?
Se espera que un nuevo informe sea presentado a finales de esta semana, el viernes.
¿Quién firmó el último parte médico?
El informe fue firmado por el director médico del sanatorio, Dr. Enrique Echagüe.
[Fuente: Noticias Argentinas]