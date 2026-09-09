Mirtha Legrand presenta mejoría y continúa su recuperación en el Sanatorio Mater Dei

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación y muestra una evolución positiva tras el cuadro respiratorio que motivó su internación en el Sanatorio Mater Dei. El último parte médico, emitido este miércoles, detalla que la conductora está libre de complicaciones.

El informe, firmado por el director médico del sanatorio, Dr. Enrique Echagüe, señala que Mirtha Legrand permanece en una habitación común, rodeada por su familia, lo que contribuye a su bienestar durante este periodo de convalecencia.

"La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia", indica el comunicado oficial del sanatorio ubicado en Palermo.

Desde la institución, se ha resaltado el cariño y respeto que ha recibido la reconocida figura de la televisión argentina, agradeciendo a los seguidores y amigos por las muestras de afecto. "Agradecemos a todos por el respeto y cariño que le transmiten", se menciona en el parte médico.

Además, las autoridades del sanatorio informaron que, de no presentarse inconvenientes en la salud de Mirtha Legrand, se prevé que el próximo informe oficial se emita a finales de esta semana. "De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei", concluyó el documento.