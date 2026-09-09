Femicidio en Ituzaingó: una vecina contó que el acusado pidió ayuda antes de huir

FOTO: Quién era Camila, la joven de 18 años que fue asesinada por su pareja en Ituzaingó. (Foto: redes)

Camila Ruth Castro, de 18 años, fue asesinada de un disparo en el cuello este martes en una vivienda de Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense. Su novio, de 19 años, está acusado de haberla atacado y de herir de bala a un familiar de la joven.

Claudia, una vecina que tiene una verdulería casi enfrente de la casa, relató a Cadena 3 los momentos posteriores al disparo y los intentos por auxiliar a la víctima. Según precisó, eran cerca de las 19 y estaba atendiendo cuando escuchó un ruido que confundió con un portazo.

Al salir, vio a un muchacho que pedía ayuda. En ese momento creyó que se trataba de un integrante de la familia y, según contó, después supo que era el acusado del crimen. "Yo pensé que era un familiar y resulta que había sido el pibe que mató a Camila", expresó.

La comerciante explicó que la joven estaba gravemente herida en el pasillo de la vivienda, mientras sus familiares pedían auxilio. El hombre al que Claudia identificó como el padrastro de Camila, que también había recibido disparos, la sacó en brazos a la calle para intentar conseguir un vehículo que la trasladara.

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"No venía la ambulancia ni la policía", afirmó. De acuerdo con su relato, un automovilista se detuvo y estaban por subir a la adolescente cuando llegó un patrullero, en el que finalmente la llevaron al hospital.

Claudia destacó que el familiar herido hizo ese esfuerzo pese a sus dificultades para moverse. "Apenas caminaba", recordó. También contó que el joven al que señaló como agresor ya se había ido cuando auxiliaban a Camila.

La víctima fue trasladada al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, donde se confirmó su fallecimiento. El familiar también fue internado por heridas de bala en ambas piernas y, según la información inicial, se encontraba fuera de peligro.

La vecina conocía desde hacía años a la madre de Camila y atendía habitualmente a la adolescente en su negocio. Ese mismo día, alrededor de las 16.30, la había visto en la vereda jugando con un cachorro. Horas después, presenció las consecuencias del ataque, que describió como "una película de terror".

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Consultada sobre la relación de pareja, Claudia aclaró que desconocía desde cuándo estaban juntos y que nunca había visto antes al acusado. También señaló que no había presenciado situaciones de violencia en la vivienda. "Yo jamás vi cosas raras", sostuvo.

La comerciante transmitió la conmoción de los vecinos, muchos de los cuales conocían a Camila desde pequeña.

El acusado fue identificado como Elías Barrionuevo y permanece prófugo. La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N.º 11 de Morón, y busca reconstruir la secuencia del ataque y determinar si existían antecedentes de violencia.

Entrevista de Rodolfo Barili.