Detuvieron a un hombre por el robo de ropa al vendedor ambulante de Central

FOTO: El procedimiento se realizó en la zona de Eva Perón y avenida Circunvalación.

Un hombre de 41 años fue aprehendido por su presunta participación en el robo sufrido por un vendedor ambulante en la previa del clásico rosarino. El hecho ocurrió el domingo pasado, cerca de las 14.30, en la zona de bulevar Rondeau y Olivé, cuando un grupo de personas que se movilizaba en varias motos.

El vendedor se encontraba acompañado por su hijo de 9 años y había preparado camisetas, banderas y otros productos para aprovechar el movimiento generado por el partido entre Rosario Central y Newell''s.

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Tras el robo, la Policía inició un operativo para localizar a los responsables y dos jóvenes fueron detenidos luego de una persecución que terminó en la zona del viaducto. Ahora, a partir de nuevas ta

Durante el procedimiento también fue secuestrada una motocicleta marca Keller, que quedó vinculada a la investigación. La pesquisa continúa para determinar la participación del resto de las personas que integraban el grupo que protagonizó el robo.