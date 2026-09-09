Detuvieron a un hombre por el robo de ropa al vendedor ambulante de Central
El sospechoso fue identificado a partir de tareas investigativas y fue aprehendido en la zona de Eva Perón y Circunvalación.
09/09/2026 | 13:14Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El procedimiento se realizó en la zona de Eva Perón y avenida Circunvalación.
Un hombre de 41 años fue aprehendido por su presunta participación en el robo sufrido por un vendedor ambulante en la previa del clásico rosarino. El hecho ocurrió el domingo pasado, cerca de las 14.30, en la zona de bulevar Rondeau y Olivé, cuando un grupo de personas que se movilizaba en varias motos.
El vendedor se encontraba acompañado por su hijo de 9 años y había preparado camisetas, banderas y otros productos para aprovechar el movimiento generado por el partido entre Rosario Central y Newell''s.
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Tras el robo, la Policía inició un operativo para localizar a los responsables y dos jóvenes fueron detenidos luego de una persecución que terminó en la zona del viaducto. Ahora, a partir de nuevas ta
Durante el procedimiento también fue secuestrada una motocicleta marca Keller, que quedó vinculada a la investigación. La pesquisa continúa para determinar la participación del resto de las personas que integraban el grupo que protagonizó el robo.
Lectura rápida
1. ¿Quién fue aprehendido?
Un hombre de 41 años fue aprehendido por su presunta participación en el robo.
2. ¿Qué ocurrió en el clásico rosarino?
Un vendedor ambulante fue víctima de un robo mientras se preparaba para el partido entre Rosario Central y Newell''s.
3. ¿Cuándo sucedió el hecho?
El robo ocurrió el domingo pasado alrededor de las 14.30.
4. ¿Dónde tuvo lugar el robo?
El robo se produjo en la zona de bulevar Rondeau y Olivé.
5. ¿Qué acciones tomó la Policía?
La Policía inició un operativo, deteniendo a dos jóvenes tras una persecución y secuestrando una motocicleta marca Keller vinculada a la investigación.