El DOJ exige más información sobre el acuerdo de Fox para adquirir Roku por 22 mil millones

El plan de Fox para adquirir Roku por 22 mil millones de dólares ha enfrentado un nuevo obstáculo. El Departamento de Justicia (DOJ) envió el martes a ambas compañías lo que se conoce como una "segunda solicitud", pidiendo más datos y documentos mientras examina el acuerdo más de cerca. Este paso es bastante común en una revisión antimonopolio importante, pero también indica que el DOJ tiene más preguntas que no pudo responder con las presentaciones iniciales de las empresas.

Según un informe de Semafor, el DOJ ha comenzado a investigar el acuerdo, lo que podría significar que están considerando el impacto que podría tener en la competencia y los consumidores antes de decidir si lo aprueban. Aunque una segunda solicitud no implica que el DOJ esté preparando para bloquear el acuerdo, sí sugiere que los reguladores están interesados en un análisis más exhaustivo.

El acuerdo de Fox para comprar Roku plantea preguntas sobre la competencia en el mercado de streaming, ya que Fox posee una vasta colección de contenido de noticias, deportes y entretenimiento, así como Tubi, su servicio de streaming gratuito y con publicidad. Por su parte, Roku opera una de las plataformas más grandes que conecta a los espectadores con ese contenido, lo que le otorga una influencia significativa sobre cómo los consumidores descubren y ven los servicios de streaming.

Esto genera inquietudes entre los competidores de Roku, como si un Roku bajo propiedad de Fox daría un lugar más destacado a los servicios de Fox, si Fox utilizaría los datos de Roku para fortalecer su negocio publicitario, y si los servicios de streaming rivales serían desplazados a posiciones menos favorables en la pantalla de inicio.

El CEO de Fox, Lachlan Murdoch, ha tratado de tranquilizar a los competidores, afirmando que espera que ambas empresas operen de forma independiente. Sin embargo, el DOJ también enfrenta críticas sobre cómo maneja las fusiones importantes, incluyendo cuestionamientos sobre la influencia política en la aprobación de acuerdos.

La forma en que el DOJ maneje el acuerdo de Fox y Roku podría ser una prueba importante de su compromiso con la revisión de fusiones políticamente sensibles, especialmente considerando los vínculos de los Murdoch con el ex presidente Donald Trump.

Se espera que el acuerdo se cierre en la primera mitad de 2027.