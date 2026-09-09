Apple anuncia el iPhone 18 y su primer modelo plegable

Apple lleva adelante su evento anual en el que presenta sus novedades entre las que se destacan el iphone 18, su primer modelo plegable. Este evento es uno de los más esperados, ya que se anticipa el lanzamiento del tan esperado iPhone plegable Ultra, marcando la entrada de Apple en el mercado de los smartphones plegables, algo que Samsung hizo hace siete años.

La transmisión en vivo del evento, titulado "Surprise and Shine", está disponible a través de un stream en YouTube.

Además del iPhone plegable Ultra, se espera que Apple presente los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, para aquellos que buscan una actualización pero no están interesados en el dispositivo plegable o no quieren pagar el precio estimado de 2.000 dólares por el iPhone Ultra. El modelo estándar de iPhone 18 no se lanzará hasta el próximo año.

Se especula que Apple también podría anunciar nuevos dispositivos como un HomePod actualizado, AirPods con cámara y nuevos modelos de Apple Watch.

Este evento es significativo ya que es la primera gran presentación de productos desde que Tim Cook dejó su cargo como CEO, siendo John Ternus el nuevo líder de la compañía.