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Apple anuncia el iPhone 18 y su primer modelo plegable

El evento anual se transmite en vivo. Se esperan grandes novedades.

09/09/2026 | 14:21Redacción Cadena 3

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Apple iPhone plegable

FOTO: Apple iPhone plegable

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Apple lleva adelante su evento anual en el que presenta sus novedades entre las que se destacan el iphone 18, su primer modelo plegable. Este evento es uno de los más esperados, ya que se anticipa el lanzamiento del tan esperado iPhone plegable Ultra, marcando la entrada de Apple en el mercado de los smartphones plegables, algo que Samsung hizo hace siete años.

La transmisión en vivo del evento, titulado "Surprise and Shine", está disponible a través de un stream en YouTube

Además del iPhone plegable Ultra, se espera que Apple presente los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, para aquellos que buscan una actualización pero no están interesados en el dispositivo plegable o no quieren pagar el precio estimado de 2.000 dólares por el iPhone Ultra. El modelo estándar de iPhone 18 no se lanzará hasta el próximo año.

Se especula que Apple también podría anunciar nuevos dispositivos como un HomePod actualizado, AirPods con cámara y nuevos modelos de Apple Watch.

Este evento es significativo ya que es la primera gran presentación de productos desde que Tim Cook dejó su cargo como CEO, siendo John Ternus el nuevo líder de la compañía.

Lectura rápida

¿Qué evento está programado?
El evento anual de Apple donde se espera el lanzamiento del iPhone plegable.

¿Cuándo tendrá lugar?
El 9 de septiembre a las 10 a.m. PDT.

¿Dónde se puede ver?
A través de YouTube y el sitio de eventos de Apple.

¿Qué productos se anunciarán?
Se espera el iPhone plegable Ultra, iPhone 18 Pro y otros dispositivos.

¿Quién es el nuevo CEO de Apple?
John Ternus, quien lidera el evento tras la salida de Tim Cook.

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