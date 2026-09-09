Un Rolling Stone en Rosario: Ron Wood tocará en la ciudad como solista

FOTO: Ronnie Wood se presentará por primera vez como solista en Argentina.

El histórico guitarrista de la banda británica Rolling Stones se presentará el próximo domingo 8 de noviembre en el Metropolitano. como parte de la gira Fearless: Anthology 1965–2025, un espectáculo en el que repasa seis décadas de trayectoria, desde sus primeros pasos en los clubes de Londres hasta su trabajo con Faces, Jeff Beck Group y los Rolling Stones.

Ronnie Wood & His Band estará acompañado por la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada. El show en Rosario será parte de su primera gira como solista por el país, que también incluye una presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires el 6 de noviembre.

La llegada de Wood a la ciudad se inscribe en una etapa sudamericana de la gira, que también contempla conciertos en Brasil y Chile. Será una oportunidad especial para disfrutar al músico al frente de su propio proyecto, diez años después de su última visita a la Argentina junto a los Rolling Stones.