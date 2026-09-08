Cubiertas chinas ganan terreno en Rosario: "La diferencia de precio importa muchísimo"

Un empresario del rubro explicó que los neumáticos importados ganaron terreno en la ciudad, impulsados por la apertura de las importaciones y una diferencia de precios que puede llegar al 30%. Aseguró que los consumidores ya dejaron atrás buena parte de los prejuicios sobre su calidad.

El mercado de neumáticos de Rosario atraviesa un cambio que se hizo cada vez más visible con la mayor disponibilidad de productos importados. Las cubiertas de origen chino ganaron participación y, según explicó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario el empresario del sector Manuel Lesgart, ya dejaron de ser una alternativa marginal para convertirse en una opción habitual entre los conductores rosarinos.

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La apertura de las importaciones facilitó el ingreso de una mayor variedad de marcas y medidas, aunque Lesgart aclaró que los neumáticos chinos no son una novedad en el mercado argentino. “No es algo nuevo”, explicó, al recordar que ya décadas atrás existían importaciones de ese origen. Lo que cambió, señaló, es la magnitud que alcanzó actualmente el fenómeno.

También cambió la percepción de los consumidores. Según el empresario, el comprador rosarino ya no muestra la misma reticencia que existía años atrás frente a una cubierta china. El boca en boca y la experiencia de quienes ya las utilizaron contribuyeron a quitarles el estigma de producto de baja calidad.

En ese sentido, mencionó especialmente a taxistas y remiseros, que por el uso intensivo de sus vehículos deben renovar neumáticos con mayor frecuencia. Muchos de ellos, según relató, ya van por un segundo o tercer juego de cubiertas importadas.

El principal argumento detrás de esa elección es el precio. Como ejemplo, Lesgart señaló que una de las medidas más utilizadas en el parque automotor rosarino, la 175-65-14, empleada en vehículos como el Renault Clio o el Logan, ronda actualmente los $80.000 por unidad en una cubierta china.

La diferencia con un neumático nacional puede ser significativa. De acuerdo con su estimación, una cubierta de fabricación argentina de la misma medida puede ubicarse entre un 20% y un 30% por encima de ese valor. Esa brecha, sumada a una percepción de calidad que los consumidores consideran suficiente, terminó modificando las decisiones de compra.

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Lesgart sostuvo que quienes ya probaron estos productos en muchos casos quedaron conformes y que incluso algunos consumidores los prefieren frente a alternativas nacionales o brasileñas. Sin embargo, aclaró que todavía existe un grupo de clientes que mantiene su preferencia por las marcas tradicionales y está dispuesto a pagar más por ellas.

El avance de los neumáticos importados también abre un debate sobre la situación de la industria nacional. El empresario reconoció que hace tiempo vende muy pocas cubiertas de fabricación local y consideró que la pérdida de competitividad de las fábricas argentinas responde a múltiples factores.

“No se le puede achacar solamente al tema de los impuestos”, sostuvo. A los costos impositivos sumó las cargas laborales y los costos generales de producción. Pero, además, marcó una diferencia estructural con la industria china: la escala de producción y el nivel de automatización.

Según explicó, las grandes fábricas asiáticas trabajan con procesos altamente robotizados, utilizan enormes volúmenes de materia prima y producen a una escala que permite reducir considerablemente los costos. Esa estructura, afirmó, hace difícil que la industria local pueda competir solamente mediante una reducción de impuestos.

El empresario también destacó los avances tecnológicos aplicados a la fabricación de neumáticos. Según relató, las plantas que pudo conocer cuentan con procesos automatizados de control de calidad, con sistemas que permiten revisar cada producto antes de que abandone la línea de producción.

Entrevista de Lucas Correa.