FOTO: Juicio a Lotocki: este miércoles declaran peritos en el caso de Cristian Zárate

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Este miércoles, peritos del Cuerpo Médico Forense se presentarán en el juicio que tiene como principal acusado al cirujano Aníbal Lotocki, quien enfrenta cargos por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate. Zárate falleció el 15 de abril de 2021 tras una operación realizada en una clínica en el barrio porteño de Caballito.

Fuentes del caso comunicaron a la Agencia Noticias Argentinas que los especialistas brindarán su testimonio en un coloquio ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, quienes integran el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Los voceros de la investigación explicaron que "en coloquio significa que estarán todos juntos en la audiencia para responder preguntas formuladas por las partes y el Tribunal".

Además de Lotocki, también están siendo juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Todos ellos, junto a la contadora y directora del Centro Médico Conde, Andrea Isabel Torelli, son considerados responsables del homicidio de Zárate.

Asimismo, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek enfrenta cargos por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki, impidiendo que los investigadores pudieran localizarlo, lo que se clasifica como encubrimiento agravado debido a la gravedad del delito precedente.