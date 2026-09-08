Aumentan un 7% los cultivos de coca en Bolivia durante 2025, según informe de la UNODC

LA PAZ, Bolivia — Un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) indica que los cultivos de coca en Bolivia experimentaron un incremento del 7% en 2025, alcanzando un total de 36.400 hectáreas, en comparación con las 34.000 hectáreas del año anterior. Este aumento se traduce en un excedente de 14.400 hectáreas, dado que la legislación boliviana permite la siembra de 22.000 hectáreas destinadas a usos tradicionales como el masticado, las infusiones y ritos indígenas. Este es el tercer año consecutivo en que se registra un crecimiento en la superficie cultivada.

La representante de la UNODC en Bolivia, Mónica Mendoza, presentó el informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2025 en una conferencia realizada en la Cancillería, donde estuvieron presentes autoridades del gobierno del presidente Rodrigo Paz y representantes diplomáticos.

El informe destaca que la región del Chapare, conocida por su alta producción de coca y vinculada a grupos afines al expresidente Evo Morales, mostró un aumento del 22% en los cultivos, consolidándose como la zona de mayor crecimiento de cultivos ilegales. En esta región, la superficie cultivada pasó de 14.275 hectáreas en 2024 a 17.471 en 2025. Por otro lado, la otra zona productora, los Yungas, al norte de La Paz, experimentó una disminución del 4%, pasando de 19.230 a 18.430 hectáreas en el mismo periodo.

El Chapare se ha convertido en una zona de difícil acceso, lo que ha llevado a que en varias ocasiones las fuerzas encargadas de erradicar las plantaciones de coca excedentes deban retirarse del área.

El estudio presentado por la UNODC abarca la última gestión del gobierno de Luis Arce (2020-2025) y el primer mes del gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió el cargo en noviembre del año anterior.

En respuesta a esta situación, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destacó que la interdicción y erradicación son esenciales, pero insuficientes si las organizaciones criminales mantienen sus estructuras de mando, financiamiento y capacidad de reorganización. En este contexto, el ministro también anunció la nueva política antidroga del gobierno para el periodo 2026-2030, que busca desarticular las redes del narcotráfico, afectar sus finanzas y fortalecer la cooperación internacional. Las autoridades han señalado que los carteles brasileños están en disputa por las rutas en la frontera entre Brasil y Bolivia.