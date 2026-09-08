¿Hablás como Shakespeare sin saberlo? Las frases cotidianas que el escritor nos dejó hace 400 años

FOTO: "Romper el hielo", una de las expresiones del dramaturgo inglés que usamos todos los días.

En una entretenida columna en Cadena 3, el periodista Juan Blondont reveló este martes cómo el célebre autor inglés William Shakespeare, creador de grandes tragedias, fantasmas y amores imposibles, sigue moldeando nuestra forma de hablar hoy en día.

Según explicó Blondont, el dramaturgo poseía una capacidad extraordinaria para crear imágenes y expresiones, que terminaron incorporándose por completo a nuestro lenguaje cotidiano.

Ya fuera inventando nuevos conceptos o popularizando frases que ya existían en su época, el resultado es que, cuatro siglos después, los hablantes seguimos repitiendo sus palabras de manera totalmente inconsciente.

Entre los ejemplos más comunes y vigentes, el periodista destacó la famosa frase "romper el hielo", la cual proviene originalmente de la obra "La fierecilla domada".

Shakespeare la utilizaba para describir el hecho de atravesar una situación incómoda o abrir un camino para que algo empiece a funcionar, un recurso que hoy aplicamos diariamente al entrar a una reunión con desconocidos.

Otra expresión sumamente popular es "No todo lo que brilla es oro", inmortalizada en "El mercader de Venecia" (1596), una frase tan versátil que traspasó fronteras e, incluso, llegó al cuarteto cordobés de la mano de La Mona Jiménez, quien la adaptó con un retruécano cantando "Todo lo que brilla no es oro".

En la misma obra del dramaturgo inglés, aparece otra muletilla de uso universal: "El amor es ciego". Aunque Shakespeare no fue el primero en formular la idea, Blondont señaló que fue él quien contribuyó a dejarla instalada definitivamente en la cultura popular.

Con humor, el periodista describió que esta expresión refleja a la perfección cómo el amor tiene la particularidad de hacer que personas inteligentes tomen decisiones que, vistas desde afuera, parecen propias de alguien que perdió una apuesta, como casarse con alguien que debe un año de alquiler y le habla a sus plantas.

Por otra parte, la obra histórica "Enrique V" nos legó la expresión "Tener un corazón de oro" para calificar a una persona noble, generosa y de gran calidad humana.

Asimismo, de la tragedia "Otelo" surgió la bellísima imagen de "Llevar el corazón en la mano" (o "Con el corazón en la mano", en español).

Esta última frase, que representa la acción de mostrar de forma abierta y transparente los sentimientos más profundos sin ocultar nada, cruzó el Atlántico y el tiempo para ser tomada por el cantante Guillermo Fernández en una de sus conocidas canciones.

Finalmente, Blondont citó la frase "Lo hecho, hecho está", que pronunció originalmente Lady Macbeth para convencer a su atormentado esposo de dejar atrás el pasado y seguir adelante, y que hoy repetimos con bastante menos dramatismo en la vida diaria.

De esta manera, el periodista concluyó que el autor inglés no sólo revolucionó el teatro, sino que dejó un inmenso repertorio para cuatro siglos de músicos y hablantes desprevenidos, anticipando que el próximo gran desafío lingüístico será repasar las expresiones cotidianas que le debemos a Don Miguel de Cervantes Saavedra.