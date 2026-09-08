Vanesa González interpreta a Lola Mora en una obra que resalta su legado y lucha como mujer

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- La actriz Vanesa González se convierte en la primera gran escultora de Argentina y América, Lola Mora, en una obra que explora su vida y obra, enfocándose en su emblemático trabajo, la Fuente de las Nereidas. En este contexto, González mencionó que Mora consideraba "un error" haber nacido mujer, dadas las circunstancias de su época.

La actriz expresa su expectativa a días del estreno de "La fuente de Lola", revelando en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que "tiembla de nervios" ante el próximo espectáculo: "Pasan los años y tengo la misma incertidumbre del principio". A pesar de los nervios, se siente "muy feliz" por la inminente presentación.

La alegría de González se alinea con "el momento que transitamos" como sociedad y la importancia de presentar "una obra sobre una mujer tan fuerte y singular". La actriz destaca la calidad de su equipo de trabajo, mencionando que el director convocó a bailarines y músicos talentosos, lo que le permite conectar con personas y estilos que conoce bien.

En su reflexión, González explica que "Es una obra de texto, pero la puesta es cien por ciento física". El texto de María Mercedes Hernández abarca desde la juventud de Lola hasta su muerte, incluyendo sus romances y la Fuente de las Nereidas.

El título de la obra se vincula con su desenlace, tal como lo detalla la intérprete: "Esa fuente fue el pilar de su vida, tanto para lo bueno como para el golpe final y la censura". Se describe como un musical integral, donde "hay danza y música en vivo desde que empieza hasta que termina", lo que hace que sea una celebración de la vida de Lola Mora.

A pesar del ritmo vibrante de la pieza, González aclara que no se trata de un musical convencional: "Es una obra física con música en vivo de principio a fin". Resalta el trabajo de la coreógrafa Carla Rimola, quien ha sido fundamental en su preparación: "No soy bailarina; pero tengo que estar al nivel de los cuerpos de los bailarines".

En una entrevista, González reflexiona sobre su experiencia: "Estoy absolutamente fascinada" por la disciplina de los bailarines y músicos, lo que le ha permitido conectar con su propio cuerpo de manera diferente. Se siente agradecida de trabajar junto a Nacho De Santis, el director, en un proyecto que exige una entrega total.

González ha interpretado personajes históricos en el pasado, pero destaca la singularidad de este rol: "Lola es una mujer que no tenía tan presente". Conocía la fuente, pero no su historia completa, lo que le ha generado una profunda conexión personal con el personaje. Reconoce que "ella decía que había cometido algunos errores: uno era haber nacido mujer", dado que su vida no se ajustaba a las expectativas sociales de su tiempo.

Sobre su proceso de investigación, González comenta que "el texto cuenta con detalles sumamente minuciosos sobre su personalidad y su historia". La colaboración con María Mercedes Hernández ha sido vital, aportando un enfoque profundo y detallado sobre Lola Mora.

En cuanto a su interpretación, González enfatiza que la voz y la fragilidad son aspectos fundamentales de su trabajo artístico. Reconoce que la vulnerabilidad de un artista se expone constantemente, y que aprender a equilibrar esa fragilidad con la fortaleza es esencial para su actuación.

"La fuente de Lola", dirigida por Nacho De Santis, se presentará los viernes, sábados y domingos, desde el 11 hasta el 20 de septiembre, en el Palacio Libertad, con entrada gratuita.