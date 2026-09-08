Malvinas: el Reino Unido reafirmó su posición y habló de una "relación constructiva"

FOTO: Kirsty McNeill, ministra de Estado para el Desarrollo Internacional de Reino Unido.

El Reino Unido expresó su intención de mantener una “relación moderna y constructiva” con la Argentina, en medio del renovado reclamo del gobierno de Javier Milei por la soberanía de las Islas Malvinas. Al mismo tiempo, ratificó su posición sobre el archipiélago y su respaldo a los isleños.

La ministra de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, expuso ante la Cámara de los Comunes y destacó la voluntad de sostener el vínculo bilateral en asuntos de interés compartido.

“El Reino Unido quiere seguir manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina, con respecto a un rango de intereses compartidos”, afirmó.

La apertura al diálogo estuvo acompañada por una reafirmación de la postura británica sobre la disputa territorial. “No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas”, sostuvo.

McNeill, integrante del gobierno del primer ministro Andy Burnham, señaló que, según la posición de Londres, el futuro de las islas debe ser decidido por sus habitantes. En ese sentido, recordó el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes respaldó que el archipiélago continuara bajo administración británica.

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Durante su intervención, la funcionaria también destacó la relación con Washington y relativizó el impacto de las medidas anunciadas por Milei sobre la posición del Reino Unido.

“Estados Unidos es nuestro aliado más cercano. Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños”, aseguró.

Las declaraciones se produjeron después de que el Gobierno argentino anunciara sanciones contra las compañías petroleras que operen en las Malvinas. En ese marco, el Ejecutivo presentó una denuncia contra empresas que buscan extraer petróleo en las islas sin autorización ni concesión del Estado argentino.

La ofensiva del Gobierno se intensificó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dejara abierta la posibilidad de revisar la posición de su país sobre la soberanía del archipiélago.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, había respondido Trump al ser consultado sobre un eventual retiro del respaldo a la soberanía británica sobre las Malvinas.

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