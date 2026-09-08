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Detienen a dos hombres por el asalto de 13 celulares en una estación de servicio de Lanús

El hecho ocurrió el pasado 3 de septiembre, cuando dos jóvenes vendedores se dirigieron al comercio tras pactar la venta con supuestos compradores.

08/09/2026 | 14:33Redacción Cadena 3

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Detienen a dos hombres por el asalto de 13 celulares en una estación de servicio de Lanús

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Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) – La Policía detuvo a dos hombres acusados de robar 13 teléfonos celulares a mano armada en una estación de servicio situada en la intersección de la avenida San Martín y Emilio Castro.

El robo se produjo el 3 de septiembre, cuando dos jóvenes vendedores llegaron al establecimiento después de haber acordado la venta con individuos que resultaron ser delincuentes.

Los asaltantes llegaron al lugar, despojaron a las víctimas de los dispositivos y huyeron en un Ford Fiesta robado, que fue encontrado horas más tarde abandonado en la localidad de Lomas de Zamora.

Gracias a las investigaciones y al análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del Centro de Monitoreo del Municipio de Lanús, la Justicia llevó a cabo dos allanamientos en Villa Fiorito, donde se realizaron las detenciones.

Durante estos operativos, se logró incautar el arma utilizada en el asalto, una camioneta que sirvió como vehículo de apoyo durante la fuga y otros elementos relacionados con el crimen.

La causa ha sido caratulada como robo agravado en poblado y en banda, con la intervención de la UFI N°6 Descentralizada Avellaneda-Lanús.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Lanús?
Dos hombres fueron detenidos por el robo de 13 celulares en una estación de servicio.

¿Cuándo se produjo el robo?
El asalto tuvo lugar el 3 de septiembre.

¿Dónde sucedió el hecho?
En una estación de servicio en la avenida San Martín y Emilio Castro.

¿Cómo fueron detenidos los sospechosos?
Gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad y allanamientos en Villa Fiorito.

¿Qué elementos fueron secuestrados?
Se incautó el arma del robo, una camioneta y otros objetos vinculados al hecho.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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