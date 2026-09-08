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Brutal agresión a un juez de línea en un partido Senior entre San Miguel y Racing

El asistente Pablo Valles recibió un golpe de puño durante el partido disputado en el predio Tita Mattiussi. El Tribunal de Disciplina definirá las sanciones. El encuentro fue suspendido. VIDEO.

08/09/2026 | 13:53Redacción Cadena 3

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Brutal agresión a un juez de línea en un partido Senior entre San Miguel y Racing.

FOTO: Brutal agresión a un juez de línea en un partido Senior entre San Miguel y Racing.

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Un partido de fútbol Senior entre Racing y San Miguel terminó suspendido este martes luego de un violento episodio protagonizado por un jugador del conjunto visitante, que agredió de un golpe de puño al juez de línea.

El hecho ocurrió en el predio Tita Mattiussi, durante el encuentro entre la Academia y el Trueno Verde. El árbitro asistente Pablo Valles quedó tendido en el campo de juego y debió recibir atención médica durante varios minutos.

El golpe al juez de línea

El episodio se produjo después de una fuerte infracción sobre Ignacio De León, futbolista de Racing. Cuando Valles levantó la bandera para señalar la falta, un jugador de San Miguel corrió hacia el asistente y le dio un golpe de puño en el rostro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras la agresión, Valles cayó al piso y permaneció varios minutos siendo atendido por la médica que se encontraba en el campo de juego.

Luego de aproximadamente diez minutos de asistencia, las autoridades resolvieron suspender definitivamente el partido.

El árbitro repudió la agresión

Una vez finalizado el encuentro, Valles lamentó lo ocurrido y cuestionó cualquier forma de violencia dentro de una cancha.

“Es un partido de fútbol, intentamos que la gente venga a disfrutar y este tipo de cosas no deberían suceder más”, expresó.

Además, remarcó que ningún error arbitral puede justificar una agresión física y señaló que terminó “bastante golpeado” como consecuencia del puñetazo.

El Tribunal de Disciplina definirá las sanciones

A partir de lo sucedido, las autoridades arbitrales elaborarán el informe correspondiente y lo elevarán al Tribunal de Disciplina.

Ese organismo deberá resolver el resultado del partido y determinar las sanciones deportivas para el futbolista señalado por la agresión, además de analizar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponderle al club.

El episodio vuelve a poner en el centro de la escena la violencia dentro del fútbol, esta vez en una competencia Senior.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Un jugador de San Miguel agredió al juez de línea Pablo Valles con un golpe de puño, lo que llevó a la suspensión del partido.

¿Quién fue agredido? El agredido fue el árbitro asistente Pablo Valles.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El incidente tuvo lugar este martes durante un partido de fútbol Senior.

¿Dónde se desarrollaba el partido? El partido se desarrollaba en el predio Tita Mattiussi.

¿Por qué se suspendió el partido? Se suspendió debido a la agresión a Pablo Valles, quien necesitó atención médica tras el golpe.

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