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Lionel Messi, nuevamente en la lucha por el Balón de Oro tras su nominación

El astro argentino podría alcanzar su novena victoria en este prestigioso galardón. Una carrera llena de éxitos lo posiciona nuevamente como favorito.

08/09/2026 | 11:27Redacción Cadena 3

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Messi podría ser reconocido nuevamente como el mejor jugador del mundo.

FOTO: Messi podría ser reconocido nuevamente como el mejor jugador del mundo.

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Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El reconocido futbolista argentino Lionel Messi ha sido nominado al Balón de Oro por la revista France Football, un premio que se otorga al mejor jugador del mundo en la última temporada.

En el contexto del Mundial 2026, Messi, quien cumplió 39 años, busca sumar a su impresionante palmarés este prestigioso galardón que ya ha conseguido en varias ocasiones. El jugador ha sido premiado en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, acumulando un total de ocho Balones de Oro.

Noticia en desarrollo...

[Fuente: Noticias Argentinas]

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