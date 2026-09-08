Lionel Messi, nuevamente en la lucha por el Balón de Oro tras su nominación

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El reconocido futbolista argentino Lionel Messi ha sido nominado al Balón de Oro por la revista France Football, un premio que se otorga al mejor jugador del mundo en la última temporada.

En el contexto del Mundial 2026, Messi, quien cumplió 39 años, busca sumar a su impresionante palmarés este prestigioso galardón que ya ha conseguido en varias ocasiones. El jugador ha sido premiado en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, acumulando un total de ocho Balones de Oro.