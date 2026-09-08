"El Dibu" Martínez fue nominado al trofeo Yashin a mejor arquero del mundo
El marplatense ya ganó este galardón que entrega la revista France Football en 2023 y 2024, y buscará conseguirlo por tercera vez.
FOTO: Martínez irá por su tercer trofeo Yashin.
Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El marplatense Emiliano "Dibu" Martínez fue nominado por la revista France Football para el prestigioso Premio Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo en la última temporada. Este premio, que se ha convertido en un referente en el ámbito futbolístico, destaca las actuaciones sobresalientes de los arqueros a nivel global.
"El Dibu" Martínez, quien ya se alzó con este galardón en los años 2023 y 2024, competirá en esta ocasión contra destacados arqueros internacionales.
Entre ellos se encuentran los españoles Joan García, David Raya y Unai Simón, el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois, el suizo Gregor Kobel, el senegalés Edouard Mendy, el ruso Matvey Safonov y el caboverdiano Vozinha.
La nominación de Martínez no solo resalta su habilidad y desempeño en el campo, sino que también refleja el reconocimiento de su talento en el mundo del fútbol.
Lectura rápida
¿Quién fue nominado al Premio Yashin?
El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez fue nominado al Premio Yashin.
¿Qué es el Premio Yashin?
Es un galardón que reconoce al mejor arquero del mundo, otorgado por la revista France Football.
¿Cuándo ganó Martínez el premio anteriormente?
Martínez ganó el Premio Yashin en 2023 y 2024.
¿Quiénes son algunos de sus competidores?
Competirá contra arqueros como Thibaut Courtois, Edouard Mendy y Yassine Bounou, entre otros.
¿Cuál es la expectativa en torno a esta nominación?
La comunidad futbolística aguarda con interés el resultado de la competencia por el premio.
[Fuente: Noticias Argentinas]