Créditos hipotecarios: alta demanda bancaria por los fondos de Anses dejó a 5 entidades afuera

El Gobierno dio el primer paso formal para reactivar el crédito para la vivienda. Este lunes se concretó la primera licitación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, adjudicando el total del monto anunciado de $ 200.000 millones.

El objetivo central de la medida es fondear a las entidades financieras para que lancen o refuercen líneas de créditos hipotecarios UVA a largo plazo.

La respuesta del sistema financiero fue inmediata: el Banco Central (BCRA) —que actúa como agente financiero de Anses— reportó que se recibieron ofertas de 18 entidades por más de $ 258.000 millones, superando la capacidad disponible.

Cerca de cinco bancos quedaron fuera de esta primera colocación debido al exceso de demanda.

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Para lograr colocar la totalidad del cupo, la autoridad monetaria que encabeza Santiago Bausili debió convalidar tasas ligeramente superiores a los pisos fijados de antemano:

A 12 meses: se adjudicaron $ 35.570 millones con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 2,67% (el piso era de 2,5%).

A 5 años: se concentró más del 80% de las posturas aprobadas, asignando $ 164.429 millones a una tasa de UVA más 4,94% (el piso inicial era de 4,5%).

Condiciones de los nuevos créditos

Aunque el BCRA no reveló la nómina de bancos adjudicatarios, las entidades que suscribieron estos fondos deberán volcarlos a préstamos con reglas claras para los usuarios:

Destino: compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Plazo mínimo: 15 años.

Tasa máxima: no podrá superar el diferencial de UVA + 7,5% anual.

Monto máximo: 150.000 UVA por persona, lo que equivale hoy a unos $315 millones (alrededor de US$ 206.000).

Plazo de colocación: los bancos disponen de 90 días para volcar estos recursos al mercado.

En las entidades financieras calculan que las primeras ofertas con estas condiciones estarán disponibles en el mercado entre octubre y noviembre próximos. Con este volumen de fondos, las estimaciones oficiales proyectan generar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias.

La apuesta a resolver el "descalce"

Esta licitación forma parte de un plan más amplio anunciado por el Ministerio de Economía, que contempla 10 subastas consecutivas de $200.000 millones cada una, alcanzando un desembolso total de $ 2 billones. Cada banco puede adjudicarse como máximo un 20% del monto ofrecido en cada fecha.

Con este esquema, el Ejecutivo busca resolver el histórico problema estructural de "descalce de plazos" que enfrentan los bancos en Argentina: fondearse con depósitos a corto plazo (de 1 a 30 días) para prestar a plazos de entre 15 y 30 años.

La medida llega en un contexto de repunte de la demanda. Según el último Informe Monetario Mensual del BCRA, en agosto los préstamos para la compra de vivienda crecieron un 41,6% a precios constantes, traccionados casi en su totalidad por los créditos UVA, marcando el mejor desempeño mensual desde las elecciones de octubre pasado.

Ante la expectativa de la licitación, entidades como el Banco Macro ya se habían adelantado en recortar sus tasas fijas al tope del 7,5%. Ahora, con las nuevas fichas sobre la mesa, se prevé que el resto del sistema bancario adecue o cree líneas específicas con este nuevo techo de costo financiero.