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Día decisivo en el juicio por la desaparición de Loan: declara Laudelina Peña

La tía de Loan, Laudelina, es la primera acusada en romper el silencio en el juicio por la presunta sustracción de su sobrino, que se desarrolla en Corrientes.

08/09/2026 | 09:18Redacción Cadena 3

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Día decisivo en el juicio por la desaparición de Loan: declara Laudelina Peña

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Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Laudelina Peña, tía del menor Loan, se presenta a declarar en el juicio que investiga la presunta sustracción y ocultamiento del niño en la provincia de Corrientes. Su testimonio marca un hito al ser la primera acusada en romper el pacto de silencio que ha rodeado el caso.

Fuentes cercanas al proceso judicial informaron que la audiencia se llevará a cabo este martes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes, donde se espera que Laudelina ofrezca detalles que podrían ser clave para el avance del juicio.

Además, se anticipa que el próximo jueves 10 de septiembre declare el ex comisario Walter Maciel, en respuesta a un pedido de su defensa, ante el Tribunal Federal de Corrientes. Su testimonio también es esperado con gran interés, dado el contexto de la causa.

La situación se torna cada vez más compleja a medida que las declaraciones comienzan a arrojar luz sobre los hechos que rodearon la desaparición de Loan, un caso que ha capturado la atención de la sociedad y los medios de comunicación.

Laudelina, como parte fundamental de este proceso, podría ofrecer información crucial que ayude a esclarecer las circunstancias de la desaparición del menor y la posible implicancia de otros involucrados.

Lectura rápida

¿Quién declara en el juicio?
La tía de Loan, Laudelina Peña, es la que declara en el juicio.

¿Qué delito se investiga?
Se investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

¿Cuándo ocurre la declaración?
Laudelina declara este martes 8 de septiembre.

¿Dónde se lleva a cabo el juicio?
El juicio se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes.

¿Quién más va a declarar?
El ex comisario Walter Maciel declarará el jueves 10 de septiembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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