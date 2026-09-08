El arquero argentino Dibu Martínez busca su tercer trofeo Yashin como mejor del mundo

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El arquero Emiliano "Dibu" Martínez ha sido nominado por la revista France Football para el prestigioso Premio Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo en la última temporada. Este premio, que se ha convertido en un referente en el ámbito futbolístico, destaca las actuaciones sobresalientes de los arqueros a nivel global.

El Dibu Martínez, quien ya se alzó con este galardón en los años 2023 y 2024, competirá en esta ocasión contra destacados arqueros internacionales. Entre ellos se encuentran los españoles Joan García, David Raya y Unai Simón, el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois, el suizo Gregor Kobel, el senegalés Edouard Mendy, el ruso Matvey Safonov y el caboverdiano Vozinha.

La nominación de Martínez no solo resalta su habilidad y desempeño en el campo, sino que también refleja el reconocimiento de su talento en el mundo del fútbol. A medida que se acerca la entrega del premio, la expectativa crece entre sus seguidores y la comunidad futbolística, quienes aguardan con interés el resultado de esta competencia.