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Juegos Suramericanos Notas

Guch se pone la celeste y blanca: el juvenil de Newell's fue convocado para los Suramericanos 2026

El futbolista rojinegro integrará el plantel dirigido por Claudio Gugnali, que debutará el 17 de septiembre frente a Paraguay y disputará sus encuentros en el Coloso.

08/09/2026 | 08:37Redacción Cadena 3 Rosario

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Facundo Guch, convocado a la Selección Argentina Sub-19 para los Suramericanos.

FOTO: Facundo Guch, convocado a la Selección Argentina Sub-19 para los Suramericanos.

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La Selección Argentina Sub-19 de fútbol masculino ya tiene su lista de convocados para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre. Entre los elegidos aparece Facundo Guch, quien representará al combinado nacional en la competencia.

El equipo dirigido por Claudio Gugnali, exayudante de Alejandro Sabella en la Selección mayor, integrará el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela. Todos los partidos de Argentina se jugarán en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys, en Rosario.

Argentina debutará el jueves 17 de septiembre a las 10 frente a Paraguay. Luego se medirá con Uruguay el sábado 19 a las 14, mientras que cerrará la fase de grupos el lunes 21 a las 14 ante Venezuela.

El torneo contará con ocho selecciones, divididas en dos zonas de cuatro. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales. El certamen será exclusivo para futbolistas nacidos a partir del 1° de enero de 2007.

La convocatoria de Guch también podría tener impacto en la agenda de su club, ya que su participación en los Juegos Suramericanos podría hacer que se pierda el partido ante Platense, dependiendo de la programación y los tiempos de regreso de la delegación argentina.

Lectura rápida

¿Quiénes son los convocados para los Juegos Suramericanos? La Selección Argentina Sub-19 de fútbol masculino, incluyendo a Facundo Guch.

¿Cuándo se llevarán a cabo los Juegos Suramericanos? Entre el 16 y el 25 de septiembre de 2026.

¿Dónde jugará Argentina sus partidos? En el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys, en Rosario.

¿Con quiénes integra Argentina el Grupo B? Con Paraguay, Uruguay y Venezuela.

¿Qué impacto podría tener la convocatoria de Guch en su club? Podría hacer que se pierda el partido ante Platense, dependiendo de la programación.

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