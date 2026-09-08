Guch se pone la celeste y blanca: el juvenil de Newell's fue convocado para los Suramericanos 2026

La Selección Argentina Sub-19 de fútbol masculino ya tiene su lista de convocados para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre. Entre los elegidos aparece Facundo Guch, quien representará al combinado nacional en la competencia.

El equipo dirigido por Claudio Gugnali, exayudante de Alejandro Sabella en la Selección mayor, integrará el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela. Todos los partidos de Argentina se jugarán en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys, en Rosario.

Argentina debutará el jueves 17 de septiembre a las 10 frente a Paraguay. Luego se medirá con Uruguay el sábado 19 a las 14, mientras que cerrará la fase de grupos el lunes 21 a las 14 ante Venezuela.

El torneo contará con ocho selecciones, divididas en dos zonas de cuatro. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales. El certamen será exclusivo para futbolistas nacidos a partir del 1° de enero de 2007.

La convocatoria de Guch también podría tener impacto en la agenda de su club, ya que su participación en los Juegos Suramericanos podría hacer que se pierda el partido ante Platense, dependiendo de la programación y los tiempos de regreso de la delegación argentina.