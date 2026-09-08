Ampliación del sistema para presas de alto riesgo en cárceles federales argentinas

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) – El Ministerio de Seguridad Nacional anunció la ampliación del "Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal" (SIGPPLAR) para incluir a mujeres, a través de la Resolución 878/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Este sistema, implementado inicialmente en 2024 para hombres, tiene como objetivo principal enfrentar, disuadir y neutralizar las actividades de organizaciones criminales alojadas en el Servicio Penitenciario Federal mediante evaluaciones y clasificaciones adecuadas de los internos.

Según se detalla en la resolución, el SIGPPLAR ha demostrado impactos positivos en seguridad pública y administración penitenciaria, evidenciando la efectividad de los mecanismos de evaluación y gestión penitenciaria para limitar las operaciones de grupos criminales desde dentro de las cárceles.

La implementación del sistema ha contribuido a cumplir con los objetivos de diversos planes de seguridad en el país, como el "Plan Bandera" en Rosario y el "Plan Güemes" en el norte argentino, entre otros. Hasta la fecha, se han incorporado al SIGPPLAR a 78 miembros de distintas organizaciones criminales, con un enfoque especial en provincias como Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba y Corrientes.

La creciente complejidad de los perfiles criminológicos de las mujeres en organizaciones criminales ha llevado a la necesidad de establecer mecanismos específicos de evaluación y gestión penitenciaria para prevenir la continuidad de dichas estructuras delictivas desde el ámbito carcelario.

Estudios recientes han señalado un aumento en la participación de mujeres en roles de liderazgo dentro de estas organizaciones, lo que ha provocado la necesidad de un enfoque diferenciado en su gestión. Documentos como "The Missing Piece of the Puzzle" y "Understanding the Role of Women in Organized Crime" resaltan que las mujeres pueden desempeñar funciones clave en la coordinación y operación de actividades delictivas, incluso desde prisión.

Con la aprobación del nuevo sistema para mujeres, se prevé la implementación de adecuaciones en infraestructura, tratamiento y salud integral, así como en la capacitación del personal penitenciario en perspectiva de género. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, ha ordenado que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal tome las medidas necesarias para su implementación y elabore protocolos complementarios en un plazo de 60 días.