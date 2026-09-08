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Video: así retiraron la camioneta que quedó enterrada en Pampa del Leoncito

Las marcas todavía siguen visibles y forman surcos de hasta 25 centímetros de profundidad, por lo que recién se podría recuperar el terreno dentro de 80 años.

08/09/2026 | 09:07Redacción Cadena 3

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Retiran camioneta enterrada en Pampa del Leoncito: multas millonarias para sus dueños

FOTO: Retiran camioneta enterrada en Pampa del Leoncito: multas millonarias para sus dueños

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Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- La camioneta de un médico mendocino que había quedado atrapada en Pampa del Leoncito, un área protegida en la provincia de San Juan, fue retirada tras un mes de permanecer en el lugar. La Justicia provincial determinó que el propietario y su acompañante deberán pagar una multa de más de $8 millones.

El operativo de remoción, llevado a cabo el pasado fin de semana, contó con la participación de Gendarmería Nacional, efectivos de la Comisaría 33 de la Policía de San Juan y personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Su presencia fue clave para supervisar la extracción y evitar daños adicionales al medio ambiente.

La decisión de proceder con la remoción fue autorizada por el Juzgado de Paz de Calingasta, bajo la dirección del juez Andrés Troche, quien estableció las condiciones para la extracción y ordenó que se levantara un acta que documentara el proceso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según informaron medios locales, tras la evaluación final, el médico Agustín Añó y su acompañante Pablo Andrés Abraham enfrentarán una multa de $4,3 millones cada uno, sumando un total de $8,6 millones. Este monto fue establecido debido al daño causado por la entrada del vehículo al área protegida y las maniobras realizadas para su extracción.

Un mes después del incidente, el terreno ha recuperado su aspecto de arcilla quebradiza, pero aún se observan marcas visibles que forman surcos de hasta 25 centímetros de profundidad. Según los análisis realizados, se estima que el terreno podría tardar hasta 80 años en recuperarse por completo.

Durante el tiempo que la camioneta estuvo atascada, el lugar fue custodiado por personal de Gendarmería Nacional, que se aseguró de que no se intentara retirar el vehículo sin autorización.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Pampa del Leoncito?
Se retiró una camioneta que había quedado atrapada en el área protegida tras un mes de estar en el lugar.

¿Quiénes son los responsables?
El médico Agustín Añó y su acompañante Pablo Andrés Abraham son los dueños de la camioneta.

¿Cuál es el monto de las multas?
Los responsables deberán pagar un total de $8,6 millones en multas.

¿Qué daños causó la camioneta?
Se generaron surcos de hasta 25 centímetros de profundidad, afectando el terreno del área protegida.

¿Cuánto tiempo tomará recuperar el terreno?
Se estima que el área podría tardar hasta 80 años en recuperarse completamente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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