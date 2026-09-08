Video: así retiraron la camioneta que quedó enterrada en Pampa del Leoncito

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- La camioneta de un médico mendocino que había quedado atrapada en Pampa del Leoncito, un área protegida en la provincia de San Juan, fue retirada tras un mes de permanecer en el lugar. La Justicia provincial determinó que el propietario y su acompañante deberán pagar una multa de más de $8 millones.

El operativo de remoción, llevado a cabo el pasado fin de semana, contó con la participación de Gendarmería Nacional, efectivos de la Comisaría 33 de la Policía de San Juan y personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Su presencia fue clave para supervisar la extracción y evitar daños adicionales al medio ambiente.

La decisión de proceder con la remoción fue autorizada por el Juzgado de Paz de Calingasta, bajo la dirección del juez Andrés Troche, quien estableció las condiciones para la extracción y ordenó que se levantara un acta que documentara el proceso.

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Según informaron medios locales, tras la evaluación final, el médico Agustín Añó y su acompañante Pablo Andrés Abraham enfrentarán una multa de $4,3 millones cada uno, sumando un total de $8,6 millones. Este monto fue establecido debido al daño causado por la entrada del vehículo al área protegida y las maniobras realizadas para su extracción.

Un mes después del incidente, el terreno ha recuperado su aspecto de arcilla quebradiza, pero aún se observan marcas visibles que forman surcos de hasta 25 centímetros de profundidad. Según los análisis realizados, se estima que el terreno podría tardar hasta 80 años en recuperarse por completo.

Durante el tiempo que la camioneta estuvo atascada, el lugar fue custodiado por personal de Gendarmería Nacional, que se aseguró de que no se intentara retirar el vehículo sin autorización.

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MULTA MILLONARIA POR EL DAÑO AMBIENTAL EN PAMPA DEL LEONCITO



La Toyota Hilux que había quedado enterrada en un área protegida en San Juan fue retirada tras casi un mes mediante un operativo especial. Para evitar nuevos daños, se esperó hasta que el terreno se secara y se… pic.twitter.com/GLVl01tLwN — Clarín (@clarincom) September 7, 2026

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