El Tren Urquiza con servicio limitado tras el hallazgo de un jubilado fallecido en Devoto
El operativo del SAME se lleva a cabo en la calle Gutenberg al 3600.
FOTO: El Tren Urquiza con servicio limitado tras el hallazgo de un jubilado fallecido en Devoto
Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) – El Tren Urquiza se encuentra operando con un servicio limitado debido a un operativo del SAME en el barrio de Villa Devoto, tras el hallazgo de un jubilado fallecido al costado de las vías.
El procedimiento se lleva a cabo en la calle Gutenberg al 3600, entre Emilio Lamarca y Habana, luego de que se recibiera un llamado al 911 informando sobre un masculino de 74 años encontrado sobre las vías del Ferrocarril Urquiza, según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.
Al lugar llegó el móvil Zubizarreta, que verificó que el hombre presentaba bajos signos vitales. A pesar de los esfuerzos realizados por el equipo médico, se determinó que el jubilado tenía lesiones incompatibles con la vida, lo que llevó a confirmar su deceso.
En consecuencia, Metrovías anunció que el Tren Urquiza opera con un servicio limitado entre las estaciones General Lemos y Coronel Lynch, por lo que las formaciones no llegan hasta Federico Lacroze.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Villa Devoto?
Un jubilado fue hallado sin vida al costado de las vías del Tren Urquiza.
¿Dónde se realizó el operativo?
El operativo se llevó a cabo en la calle Gutenberg al 3600, entre Emilio Lamarca y Habana.
¿Qué edad tenía el fallecido?
El hombre tenía 74 años y fue encontrado por el SAME.
¿Qué confirmó el equipo médico?
El equipo médico determinó que presentaba lesiones incompatibles con la vida.
¿Cómo afecta esto al servicio del tren?
El Tren Urquiza opera con servicio limitado entre General Lemos y Coronel Lynch.
[Fuente: Noticias Argentinas]