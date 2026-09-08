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Reino Unido lidera boicot contra Israel por situaciones en Cisjordania

Bélgica y España se unieron en el último momento a esta iniciativa, que ya contaba con el apoyo de Alemania, Italia, Francia, Noruega y Países Bajos.

08/09/2026 | 10:44Redacción Cadena 3

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Niños acuden a la escuela en Cisjordania.

FOTO: Niños acuden a la escuela en Cisjordania.

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Buenos Aires, 8 septiembre (NA) — El canciller británico Ed Miliband anunció en la Cámara de los Comunes un endurecimiento de la política con Israel, lo que genera un enfrentamiento con el gobierno de Benjamin Netanyahu y los Estados Unidos, según informaron medios internacionales y la Agencia Noticias Argentinas.

Este cambio de postura representa un giro notable respecto a la agenda pro-israelí de su predecesor, el anterior primer ministro laborista Sir Keir Starmer. En este contexto, el canciller británico declaró que se implementarán sanciones comerciales contra productos que se originen en los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania.

Agencia NA

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Lectura rápida

¿Qué anunció el canciller británico?
Ed Miliband anunció un endurecimiento de la política hacia Israel, implementando sanciones comerciales.

¿Quiénes apoyan esta iniciativa?
Bélgica y España se sumaron a Alemania, Italia, Francia, Noruega y Países Bajos.

¿Qué tipo de sanciones se aplicarán?
Se aplicarán sanciones a productos provenientes de asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania.

¿Cuál es el contexto de este anuncio?
Es un cambio de postura respecto a la política pro-israelí del anterior primer ministro laborista.

¿Qué implica este cambio para las relaciones?
Este anuncio podría generar tensiones entre el Reino Unido, Israel y Estados Unidos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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