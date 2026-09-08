Reino Unido lidera boicot contra Israel por situaciones en Cisjordania

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) — El canciller británico Ed Miliband anunció en la Cámara de los Comunes un endurecimiento de la política con Israel, lo que genera un enfrentamiento con el gobierno de Benjamin Netanyahu y los Estados Unidos, según informaron medios internacionales y la Agencia Noticias Argentinas.

Este cambio de postura representa un giro notable respecto a la agenda pro-israelí de su predecesor, el anterior primer ministro laborista Sir Keir Starmer. En este contexto, el canciller británico declaró que se implementarán sanciones comerciales contra productos que se originen en los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania.

Agencia NA

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