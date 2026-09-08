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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 8 de septiembre

Este martes 8 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 8° y 16°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento moderado. Conocé más detalles del clima.

08/09/2026 | 12:07Redacción Cadena 3

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Este martes 8 de septiembre, la ciudad de Buenos Aires se presenta con un clima agradable y soleado. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 47%, lo que contribuye a un ambiente cómodo para disfrutar del día. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el sureste.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la mínima del día sea de 8° y la máxima alcance los 16°. Las condiciones del cielo se mantendrán despejadas a lo largo de la jornada, permitiendo que los habitantes de la ciudad disfruten de un día soleado.

El pronóstico indica que el viento se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una ligera sensación de frescura en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo en la tarde.

Para los próximos días, el clima en CABA mostrará variaciones. El miércoles 9 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 18°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 10, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre 12° y 16°. El viernes 11, se prevén lluvias nuevamente, con mínimas de 9° y máximas de 11°. Finalmente, el sábado 12 se espera un clima más fresco, con mínimas de 5° y máximas de 10°.

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