Gracias a la solidaridad: el vendedor de Central que sufrió un robo volvió a trabajar en su puesto

FOTO: Nicolás volvió a trabajar después del robo gracias a la ayuda de los rosarinos.

Nicolás Marín, el vendedor ambulante que sufrió el robo de gran parte de su mercadería el domingo en la zona de Rondeau y Olivé, pudo volver a montar su puesto gracias a la solidaridad de vecinos, comerciantes y personas que se movilizaron al conocer su historia.

El hombre trabaja desde hace seis años en esa esquina y había perdido prácticamente toda su mercadería luego de que un grupo de personas llegara en unas 20 motos y le robara camisetas e indumentaria deportiva. La situación había generado una fuerte repercusión y numerosos mensajes de apoyo.

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“Totalmente valorable la llegada de la gente hacia nosotros. Con la solidaridad que nos brindaron pudimos volver a montar nuestro puesto”, contó Nicolás. Además, agradeció a quienes colaboraron, a los medios de comunicación que difundieron el caso y a todas las personas que compartieron su historia en redes sociales.

Con nueva mercadería, Nicolás y su familia pudieron volver a colgar las camisetas y retomar el trabajo. Lo que había comenzado como un domingo de tristeza e indignación terminó con una buena noticia para el vendedor, que ahora busca seguir adelante con su emprendimiento.

Informe de Fernando Carrafiello.