Gracias a la solidaridad: el vendedor de Central que sufrió un robo volvió a trabajar en su puesto
El hombre trabaja desde hace seis años en Rondeau y Olivé y había perdido gran parte de su mercadería tras ser atacado por un grupo que llegó en unas 20 motos. Vecinos, comerciantes y otros rosarinos se movilizaron para ayudarlo a reponer los productos y recuperar su fuente de trabajo.
08/09/2026 | 12:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Nicolás volvió a trabajar después del robo gracias a la ayuda de los rosarinos.
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Audio. Gracias a la solidaridad: el vendedor de Central que sufrió un robo volvió a trabajar en su puesto
Cadena 3 Rosario
Nicolás Marín, el vendedor ambulante que sufrió el robo de gran parte de su mercadería el domingo en la zona de Rondeau y Olivé, pudo volver a montar su puesto gracias a la solidaridad de vecinos, comerciantes y personas que se movilizaron al conocer su historia.
El hombre trabaja desde hace seis años en esa esquina y había perdido prácticamente toda su mercadería luego de que un grupo de personas llegara en unas 20 motos y le robara camisetas e indumentaria deportiva. La situación había generado una fuerte repercusión y numerosos mensajes de apoyo.
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“Totalmente valorable la llegada de la gente hacia nosotros. Con la solidaridad que nos brindaron pudimos volver a montar nuestro puesto”, contó Nicolás. Además, agradeció a quienes colaboraron, a los medios de comunicación que difundieron el caso y a todas las personas que compartieron su historia en redes sociales.
Con nueva mercadería, Nicolás y su familia pudieron volver a colgar las camisetas y retomar el trabajo. Lo que había comenzado como un domingo de tristeza e indignación terminó con una buena noticia para el vendedor, que ahora busca seguir adelante con su emprendimiento.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Quién es el protagonista de la historia?
El protagonista es Nicolás Marín, un vendedor ambulante.
¿Qué le ocurrió a Nicolás Marín?
Sufrió el robo de gran parte de su mercadería por un grupo de personas en motos.
¿Cuándo sucedió el robo?
El robo ocurrió el domingo en la zona de Rondeau y Olivé.
¿Cómo pudo volver a montar su puesto?
Gracias a la solidaridad de vecinos, comerciantes y personas que se movilizaron para ayudarlo.
¿Por qué fue relevante la situación?
Generó una fuerte repercusión y numerosos mensajes de apoyo en redes sociales.