Descubren un nuevo antiveneno eficaz en la sangre de serpientes de cascabel

Un grupo de investigadores de la Universidad de Maryland descubrió una innovadora forma de tratar las mordeduras de serpientes venenosas utilizando las defensas naturales de las propias serpientes. Este enfoque se basa en proteínas bloqueadoras de toxinas que las serpientes de cascabel, en particular la western diamondback, han evolucionado para protegerse de su propio veneno.

Al combinar proteínas específicas halladas en la sangre de las serpientes de cascabel, los científicos lograron una protección excepcional contra el veneno de varias especies peligrosas. El estudio, liderado por el profesor Sean B. Carroll, fue publicado en las Proceedings of the National Academy of Sciences. Los hallazgos podrían facilitar el desarrollo de antivenenos más eficaces para las mordeduras de serpientes, que constituyen una importante amenaza para la salud en diversas regiones del mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud, las mordeduras de serpiente son consideradas una de las enfermedades tropicales más desatendidas, causando entre 80,000 y 140,000 muertes anuales. Además, cientos de miles de sobrevivientes quedan con discapacidades permanentes, especialmente en áreas rurales donde el acceso a antivenenos efectivos es limitado.

Aunque los antivenenos existentes salvan vidas, presentan importantes desventajas. Generalmente, se producen al exponer a grandes animales al veneno de serpiente y luego recolectar los anticuerpos generados. Este proceso puede resultar costoso y la calidad y efectividad de los tratamientos pueden variar. Además, pueden ocasionar reacciones inmunitarias graves.

Estos inconvenientes han llevado a los científicos a buscar mejores alternativas. En este caso, el equipo de investigación se centró en las serpientes mismas para encontrar pistas. "Hemos sabido por anécdotas durante 100 años que las víboras tienden a ser resistentes a su propio veneno", comentó Carroll. Sin embargo, no se había comprendido del todo qué sustancias en su sangre les conferían esta resistencia.

En 2022, el laboratorio de Carroll identificó un componente clave: una proteína llamada FETUA-3, que bloquea la actividad de muchas toxinas presentes en el veneno de la serpiente de cascabel. Esta proteína no solo se une a las toxinas de su propia especie, sino que también inhibe las de otras víboras.

Para el nuevo estudio, los coautores, incluyendo a Elda Sánchez, directora del National Natural Toxins Research Center en la Texas A&M University-Kingsville, examinaron la contribución de cada proteína FETUA a la resistencia al veneno. Encontraron que las proteínas individuales podían contrarrestar ciertos efectos del veneno, aunque ninguna de ellas por sí sola era capaz de prevenir la muerte por mordedura venenosa.

Sin embargo, al combinar varias proteínas FETUA, los resultados fueron sorprendentes. Estas mezclas resultaron ser significativamente más efectivas para bloquear los efectos nocivos del veneno en comparación con las proteínas individuales. Los experimentos de laboratorio mostraron que las combinaciones optimizadas de las proteínas eran aproximadamente diez veces más potentes que el antiveneno comercial derivado de ovejas.

Los investigadores notaron que estas mezclas neutralizaban completamente los efectos letales del veneno de serpiente de cascabel y ofrecían una protección amplia contra el veneno de múltiples especies de víboras, incluso de aquellas separadas por millones de años de evolución. "La conservación de partes de estos inhibidores durante 50 millones de años de evolución en serpientes subraya el riesgo real que representa para estos animales", agregó Carroll.

El estudio se centró en las metaloproteinasas, una importante familia de toxinas venenosas, y los investigadores están aplicando la misma estrategia para abordar otras familias de toxinas. Carroll expresó que están cerca de encontrar soluciones efectivas para las tres principales familias de toxinas en víboras. Las aplicaciones comerciales de este "antiveneno natural" podrían inicialmente ser en medicina veterinaria, con tratamientos para mordeduras humanas que podrían desarrollarse posteriormente.

El objetivo es crear antivenenos que protejan contra una gama más amplia de venenos, siendo además más seguros, menos costosos y más fáciles de producir a gran escala. "Podríamos producir grandes cantidades de este antiveneno y ayudar a resolver un importante problema de salud global", concluyó Carroll.