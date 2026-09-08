Detuvieron a Matías Capozucca por una grave denuncia de violencia de género en Rosario

FOTO: Matías Capozucca protagonizó un trágico accidente vial en estado de ebriedad en 2005.

Matías Capozucca, conocido por haber protagonizado en 2005 un accidente vial que provocó la muerte de dos jóvenes y dejó a una tercera víctima con gravísimas secuelas, fue detenido en Rosario a partir de una denuncia de violencia de género presentada por su expareja y madre de su hijo.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Eliana Zingoni, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias de Género, Familiar y Sexual. Capozucca, actualmente de 40 años, fue arrestado el último sábado, alrededor de las 18.45, en la zona de San Luis al 2700.

De acuerdo con la denuncia, el conflicto había comenzado el jueves 3. La mujer sostuvo que Capozucca la habría amenazado y hostigado durante una discusión y que, además, se habría negado a retirarse del domicilio.

En su presentación ante la Justicia, la denunciante también hizo referencia a presuntos problemas graves de Capozucca con el consumo de alcohol y describió distintas situaciones de agresión hacia ella.

En un relato posterior, la mujer mencionó que Capozucca conduce vehículos. En su momento, fue a buscar el carnet en las afueras de Rosario por el rechazo público que generaba obtenerlo en la ciudad pese a que ya no tenía impedimentos legales.

Tras la nueva denuncia, y a partir de la intervención de la Fiscalía, se dispuso la detención del acusado, quien terminó alojado en la Comisaría 2ª de Rosario.

La audiencia imputativa estaba prevista para las próximas horas, cuando se conocerán formalmente los delitos que le atribuirá la fiscal Zingoni y las medidas cautelares que solicitará. La víctima se constituyó como querellante en la causa y será representada por el abogado Ignacio Carbone.

El antecedente que conmocionó a Rosario

Capozucca adquirió notoriedad pública por la tragedia vial ocurrida durante la madrugada del 22 de mayo de 2005. Tenía 19 años y conducía alcoholizado y a alta velocidad un BMW por avenida Rivadavia, en la zona de Parque Norte, cuando perdió el control y chocó contra árboles a la altura del 2400.

Como consecuencia del impacto murieron Nayib Abraham, de 19 años, y Ursula Notz, de 16. Carla Alfaro, también de 16, sobrevivió, pero sufrió lesiones cerebrales irreversibles y quedó en estado de coma vigil. Capozucca resultó ileso y se retiró del lugar después del choque.

Cuatro años más tarde fue condenado en primera instancia a cuatro años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir por dos homicidios culposos y lesiones gravísimas culposas. Tras la apelación, la Cámara redujo la pena a tres años de prisión, aunque mantuvo su cumplimiento efectivo. El caso se convirtió en uno de los hechos viales más recordados y conmocionantes de Rosario.

Con información de Hernán Funes.