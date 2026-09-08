Asesinaron a una jubilada de 72 años para robarle en Río Cuarto: hay un detenido con antecedentes

Un conmocionante crimen sacudió a la ciudad de Río Cuarto. Una jubilada de 72 años, identificada como Graciela Oviedo, fue asesinada dentro de su vivienda en el barrio IPV Alberdi en el marco de un asalto. Por el hecho, la Justicia ordenó la detención de un joven de 27 años con antecedentes penales, imputado bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo.

El fiscal de instrucción a cargo de la causa, Pablo Jávega, encabeza las actuaciones tras tomar múltiples testimonios y analizar el material recolectado por las cámaras de seguridad del sector.

Según el informe preliminar de la autopsia, la víctima sufrió heridas cortantes fatales en la zona del cuello que afectaron paquetes arteriales clave.

Un desorden inusual y un sospechoso acorralado

La alerta sobre el ataque se dio cuando familiares de la víctima llegaron al domicilio y se encontraron con la trágica escena. Al ingresar, advirtieron un desorden generalizado que no resultaba habitual en la rutina de la mujer, además de constatar el faltante de diversos objetos de valor y efectos personales.

La rápida reconstrucción del hecho permitió orientar la investigación hacia un único sospechoso.

El relevamiento de registros fílmicos de la zona, los testimonios de los vecinos y el análisis de la vestimenta del acusado resultaron determinantes para fundamentar la orden de detención dictada por el Ministerio Público Fiscal.

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Prontuario y conducta de la víctima

El detenido cuenta con un frondoso historial delictivo que incluye al menos dos condenas previas. La última de ellas la cumplió a fines del año pasado por delitos contra la propiedad bajo la modalidad de robo calificado. Fuentes judiciales indicaron que no habría otros involucrados en la escena del crimen.

Graciela Oviedo era una vecina sumamente querida en el sector, donde residía desde hacía cuatro años junto a un nieto. Quienes la conocían la describieron como una persona confiada y accesible, que no solía tomar grandes recaudos ni medidas de seguridad en el día a día. Mientras la fiscalía avanza con las pericias químicas pendientes, el rumbo de la causa quedó plenamente definido.