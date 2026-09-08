Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de España en el nuevo circuito Madring

FOTO: Se viene la primera edición del GP de España en el Madring.

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se alista para participar este fin de semana en el Gran Premio de España, que corresponde a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1, a realizarse en el nuevo Madring.

Este circuito, inaugurado en el presente año, tiene una extensión de 5,419 kilómetros y presenta 22 curvas. Además, posee la capacidad de recibir a 110 mil espectadores.

Colapinto llega a esta competencia tras finalizar en la novena posición en el Gran Premio de Italia, disputado en el famoso "Templo de la Velocidad" de Monza. En esa carrera, el piloto argentino tuvo que recuperarse después de una salida de pista en la sexta vuelta, cuando se encontraba luchando por la cuarta colocación.

Visiblemente afectado por el resultado, Colapinto, entre lágrimas, reconoció que dejó escapar una gran oportunidad tanto para él como para su equipo.

En cuanto a la lucha por el título, el líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien acumula 267 puntos y recientemente logró una remontada destacada en Italia, donde se llevó la victoria tras partir desde la decimonovena posición. Lo sigue en la tabla el británico George Russell (Mercedes), con 201 puntos, mientras que el top 5 lo completan Lewis Hamilton (Ferrari), Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).