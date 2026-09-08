Cirugía robótica para el tratamiento de hernias: experiencia y precisión en Hospital Privado

FOTO: Hospital Privado cuenta con un servicio especializado en cirugía de hernias

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Hospital Privado Universitario de Córdoba cuenta con un servicio especializado en cirugía de hernias, dedicado al diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías de la pared abdominal.

La incorporación de la cirugía robótica , junto con la experiencia médica y la tecnología de alta complejidad, permite ofrecer alternativas terapéuticas adaptadas a las necesidades de cada paciente y a las características de cada caso.

Tecnología para un abordaje preciso

Para este tipo de procedimientos, el servicio de Cirugía de Hernias de Hospital Privado Universitario de Córdoba utiliza cirugía robótica, una tecnología que permite realizar abordajes mínimamente invasivos mediante instrumentos articulados, visualización ampliada y movimientos precisos.

Entre sus principales beneficios se destacan:

• Visualización ampliada del campo quirúrgico.

• Movimientos precisos y controlados.

• Mayor movilidad de los instrumentos en espacios reducidos.

• Acceso a zonas de difícil abordaje.

• Incisiones imperceptibles o invisibles.

• Precisión en la reconstrucción de la pared abdominal.

Estas prestaciones resultan especialmente valiosas en intervenciones que requieren un trabajo reconstructivo de la pared abdominal, donde la precisión y el control adquieren un rol fundamental.

Reconstrucción 3D para planificar intervenciones quirúrgicas

Como parte de la planificación quirúrgica, el servicio del Hospital Privado Universitario de Córdoba trabaja con imágenes tridimensionales que permiten analizar en detalle la anatomía antes de la cirugía y comprender con mayor precisión las características de cada patología.

Esta herramienta tecnológica permite:

• Visualizar la ubicación y extensión del defecto.

• Analizar su relación con otras estructuras.

• Identificar particularidades anatómicas que pueden influir en el procedimiento.

• Evaluar diferentes aspectos de la pared abdominal antes de la intervención.

• Anticipar posibles escenarios quirúrgicos.

• Definir la estrategia más adecuada para cada situación.

Contar con una representación detallada de la anatomía antes de la intervención facilita la definición del abordaje, optimiza la planificación y aporta información relevante para la toma de decisiones quirúrgicas.

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Una trayectoria especializada en resolución de hernias

El servicio especializado en Cirugía de Hernias del Hospital Privado Universitario de Córdoba forma parte del grupo con mayor experiencia en cirugía robótica de la región, especialmente en la resolución de hernias complejas y recidivadas.

Esta trayectoria permite abordar situaciones de distinta complejidad, incluso aquellas que presentan antecedentes de intervenciones previas o requieren técnicas reconstructivas específicas.

La integración de experiencia, cirugía robótica e imágenes tridimensionales aporta herramientas para desarrollar estrategias quirúrgicas acordes a las particularidades de cada situación.

Formación y experiencia profesional

El desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas quirúrgicas requiere capacitación y formación continua. En el Hospital Privado Universitario de Córdoba, los profesionales que integran los equipos especializados también participan en la enseñanza y formación de futuros profesionales a través del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC) .

Este vínculo entre la práctica asistencial y el ámbito académico permite compartir conocimientos y experiencias sobre herramientas como la cirugía robótica, la reconstrucción 3D y otras tecnologías aplicadas a procedimientos de alta complejidad.

Así, la experiencia de los equipos se integra con la formación académica, fortaleciendo el aprendizaje y la actualización permanente en el ámbito de la salud.

Un abordaje integral y personalizado

El servicio realiza una evaluación individual para definir el tratamiento más adecuado y acompaña al paciente desde el diagnóstico y la planificación hasta la intervención y el seguimiento.

Este tipo de procedimientos se desarrolla bajo estrictos estándares internacionales de calidad y seguridad, en el marco de la acreditación otorgada por Joint Commission International (JCI), una de las organizaciones más reconocidas a nivel mundial en la evaluación y certificación de instituciones de salud.

De esta manera, en la institución se fortalece la especialización de los equipos quirúrgicos y el acceso a herramientas de alta complejidad, en línea con el compromiso con la calidad y la mejora continua de la atención al paciente.