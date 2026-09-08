Mac Allister aseguró que Liverpool no le renovará el contrato

Alexis Mac Allister rompió el silencio en conferencia de prensa y soltó una revelación que sacudió al mundo futbolero: la dirigencia de Liverpool le comunicó a su representación que no está en condiciones de ofrecerle un nuevo contrato.

El mediocampista de la Selección Argentina, que tiene vínculo firmado con la entidad británica hasta junio de 2028, no ocultó su desazón ante los micrófonos al enterarse de la postura institucional. "Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que me pone muy, muy triste", lanzó sin rodeos el ex jugador de Argentinos Juniors y Boca.

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A pesar del trago amargo, el pampeano aclaró que su compromiso con la camiseta roja se mantendrá intacto durante el tiempo que le resta en el plantel. En esa misma línea, el campeón del mundo reveló que tuvo oportunidades concretas para cambiar de aire en el último mercado de pases —con sondeos de gigantes como Real Madrid—, pero eligió permanecer en el equipo por el fuerte sentido de pertenencia que construyó con la ciudad y sus hinchas.

"Hubo opciones para irme este verano, pero en este momento estoy en el club adecuado. No voy a cambiar. En estos años he hecho cosas muy buenas: pasamos por tiempos difíciles y ganamos una Premier League y la Carabao Cup", remarcó para llevar tranquilidad a los simpatizantes.

El volante de 27 años también remarcó el contraste de su situación respecto a la de otros compañeros de la zona media que sí extendieron sus vínculos, aunque confía en que su rendimiento sobre el césped pueda revertir la decisión de la cúpula directiva antes del vencimiento de su acuerdo. Desde su desembarco en Anfield a mediados de 2023, Alexis se transformó en una pieza fundamental del esquema táctico. Registra un total de 152 partidos oficiales disputados, con 19 goles convertidos, 20 asistencias y dos títulos locales cosechados. Con dos años de contrato por delante, el futuro del argentino entra en una etapa decisiva donde la pelota, como de costumbre, la tendrá él en la cancha.