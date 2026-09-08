El Gobierno reunió a la mesa política para avanzar con los proyectos vinculados a Malvinas

El Gobierno reunió este martes a la mesa política en la Casa Rosada para avanzar en los detalles de la estrategia sobre Malvinas anunciada por Javier Milei. El encuentro se extendió durante una hora y media y contó por primera vez con la participación del canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La reunión estuvo enfocada en el seguimiento de las medidas impulsadas por el Ejecutivo y en la preparación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el oficialismo buscará comenzar a tratar en la Cámara de Diputados.

Los tres ejes del proyecto

La iniciativa planteada por Milei contempla tres objetivos principales. El primero es endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra empresas y proveedores que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina.

El proyecto también contempla la posibilidad de habilitar, cuando corresponda, el juicio en ausencia y propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule el trabajo de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

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Ese organismo tendría además herramientas económicas y diplomáticas para responder ante eventuales amenazas provenientes de actores estatales o no estatales.

La Base Naval que proyecta el Gobierno

La presencia de Carlos Presti estuvo vinculada además al proyecto para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, una de las iniciativas anunciadas por el Presidente en el marco de su nueva estrategia sobre Malvinas y el Atlántico Sur.

El Gobierno ya reasignó US$142 millones del presupuesto nacional para avanzar con la obra. Sin embargo, las estimaciones oficiales citadas en la reunión ubican el costo final entre US$400 y US$500 millones, por lo que el Ejecutivo deberá definir cómo financiará el resto de la inversión.

En ese sentido, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice el desarrollo de la base y otros proyectos estratégicos de seguridad nacional dentro del Presupuesto 2027.

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Las sanciones a empresas vinculadas con Malvinas

Quirno, por su parte, presentó los avances de los procedimientos contra empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.

El canciller había informado que unas 180 empresas fueron advertidas de que deberán elegir entre continuar con sus operaciones en Malvinas o enfrentar sanciones en la Argentina.

Además, el Gobierno ya inició procedimientos contra 45 personas y entidades jurídicas que considera alcanzadas por la normativa vigente.

La estrategia oficial apunta también a proveedores y otras compañías vinculadas indirectamente con las actividades hidrocarburíferas en las islas.

El Gobierno prepara la discusión en el Congreso

La incorporación de Quirno y Presti a la mesa política forma parte de la decisión del Gobierno de sumar a distintos funcionarios a las reuniones según los temas que se encuentren bajo análisis.

En el caso de Malvinas, la prioridad estará puesta ahora en terminar de definir los proyectos y preparar su tratamiento legislativo, mientras la Casa Rosada busca avanzar en negociaciones con los distintos bloques de Diputados.

La agenda se desarrolla además en un escenario de fuerte actividad parlamentaria. Para este miércoles, bloques opositores convocaron a una sesión para tratar iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad, dos temas que representan un desafío para el oficialismo.

La Casa Rosada deberá así combinar la búsqueda de respaldo legislativo para sus proyectos sobre Malvinas con la necesidad de contener los frentes abiertos en el Congreso.