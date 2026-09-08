Hungría supera a Japón y se enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final del Mundial FIBA

FOTO: Hungría vence a Japón y se medirá con Estados Unidos en cuartos del Mundial FIBA femenino

BERLÍN — Reka Lelik fue la figura destacada de Hungría, anotando 23 puntos en la victoria 84-63 contra Japón en la Copa Mundial FIBA femenina, lo que les asegura un lugar en los cuartos de final donde se enfrentarán a Estados Unidos.

Además, Virág Takács-Kiss contribuyó con 17 puntos para el equipo húngaro, que se medirá al campeón defensor el próximo jueves, en su cuarta aparición consecutiva en esta instancia.

El encuentro fue ensombrecido por la grave lesión de la escolta japonesa Saki Hayashi, quien se retiró con lo que parecía ser una fractura en su brazo derecho tras una caída violenta justo antes del descanso.

Anfitriones en acción más tarde

Más tarde, el equipo local Alemania se enfrentará a Corea del Sur buscando un lugar en los cuartos de final contra Bélgica. El equipo anfitrión ha mostrado una notable mejora tras una dura derrota inicial por 30 puntos ante España, logrando victorias sobre Japón y Mali en sus partidos posteriores.

Frieda Bühner, jugadora de Alemania, anotó 21 puntos en el partido contra Mali y se espera que tenga un papel clave en el próximo duelo contra la estrella de Corea del Sur, Park Ji-hyun.

Todos los cuartos de final están programados para el jueves, mientras que España y Francia aguardan a los ganadores de los playoffs del miércoles entre Italia y Australia, así como China y Puerto Rico.