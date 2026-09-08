Hungría supera a Japón y se enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final del Mundial FIBA
Hungría logra un importante triunfo 84-63 sobre Japón y se prepara para enfrentar a Estados Unidos en los cuartos de final del Mundial FIBA femenino el próximo jueves.
FOTO: Hungría vence a Japón y se medirá con Estados Unidos en cuartos del Mundial FIBA femenino
BERLÍN — Reka Lelik fue la figura destacada de Hungría, anotando 23 puntos en la victoria 84-63 contra Japón en la Copa Mundial FIBA femenina, lo que les asegura un lugar en los cuartos de final donde se enfrentarán a Estados Unidos.
Además, Virág Takács-Kiss contribuyó con 17 puntos para el equipo húngaro, que se medirá al campeón defensor el próximo jueves, en su cuarta aparición consecutiva en esta instancia.
El encuentro fue ensombrecido por la grave lesión de la escolta japonesa Saki Hayashi, quien se retiró con lo que parecía ser una fractura en su brazo derecho tras una caída violenta justo antes del descanso.
Anfitriones en acción más tarde
Más tarde, el equipo local Alemania se enfrentará a Corea del Sur buscando un lugar en los cuartos de final contra Bélgica. El equipo anfitrión ha mostrado una notable mejora tras una dura derrota inicial por 30 puntos ante España, logrando victorias sobre Japón y Mali en sus partidos posteriores.
Frieda Bühner, jugadora de Alemania, anotó 21 puntos en el partido contra Mali y se espera que tenga un papel clave en el próximo duelo contra la estrella de Corea del Sur, Park Ji-hyun.
Todos los cuartos de final están programados para el jueves, mientras que España y Francia aguardan a los ganadores de los playoffs del miércoles entre Italia y Australia, así como China y Puerto Rico.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido entre Hungría y Japón?
Hungría venció a Japón 84-63 en la Copa Mundial FIBA femenina.
¿Quién fue la jugadora destacada de Hungría?
Reka Lelik fue la figura destacada con 23 puntos anotados.
¿Cuándo se enfrentarán Hungría y Estados Unidos?
El partido está programado para el jueves.
¿Qué pasó con Saki Hayashi?
Saki Hayashi sufrió una posible fractura en el brazo derecho debido a una caída.
¿Qué otros partidos se jugarán en los cuartos de final?
Alemania se enfrentará a Corea del Sur y España y Francia esperan los ganadores de los playoffs.
[Fuente: AP]