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Aryna Sabalenka avanzó a semifinales del US Open tras vencer a Linda Noskova en un intenso partido

Aryna Sabalenka logró una victoria emocionante sobre Linda Noskova en cuartos de final del US Open, con un marcador de 7-6 (1), 3-6, 7-6 (10-7), manteniendo así sus aspiraciones por el tercer título consecutivo.

08/09/2026 | 15:39Redacción Cadena 3

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Aryna Sabalenka supera a Linda Noskova y aún aspira a su tercer título consecutivo del US Open

FOTO: Aryna Sabalenka supera a Linda Noskova y aún aspira a su tercer título consecutivo del US Open

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Aryna Sabalenka se mantiene con vida en su búsqueda de un tercer título consecutivo en el Abierto de Estados Unidos tras superar a Linda Noskova en un electrizante encuentro de cuartos de final. La tenista bielorrusa logró imponerse por 7-6 (1), 3-6, 7-6 (10-7) en un duelo que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos.

El partido culminó con un as de Sabalenka en su segundo servicio, lo que le permitió frenar a la campeona de Wimbledon y avanzar a las semifinales de Flushing Meadows por sexto año consecutivo. Esta victoria era crucial para Sabalenka, ya que necesitaba el triunfo para conservar su posición como número 1 del ranking mundial.

En las semifinales, Aryna Sabalenka se medirá el jueves ante la ganadora del encuentro entre Jessica Pegula, tercera preclasificada, y Emma Navarro, quien ocupa el puesto 26 en el ranking.

Linda Noskova, la sexta sembrada del torneo, había logrado su primer título grande en el All England Club y estuvo a punto de convertirse en la primera mujer desde Serena Williams en 2016 en conseguir un título sobre césped y llegar a las semifinales en las canchas duras de Nueva York.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Ganó Aryna Sabalenka tras vencer a Linda Noskova.

¿Cuál fue el marcador final?
El marcador fue 7-6 (1), 3-6, 7-6 (10-7).

¿Cuándo se jugarán las semifinales?
Las semifinales se jugarán el jueves.

¿A quién se enfrentará Sabalenka en semifinales?
Se enfrentará a la ganadora entre Jessica Pegula y Emma Navarro.

¿Qué logró Noskova anteriormente?
Noskova ganó su primer título grande en el All England Club.

[Fuente: AP]

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