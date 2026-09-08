Aryna Sabalenka avanzó a semifinales del US Open tras vencer a Linda Noskova en un intenso partido

FOTO: Aryna Sabalenka supera a Linda Noskova y aún aspira a su tercer título consecutivo del US Open

Aryna Sabalenka se mantiene con vida en su búsqueda de un tercer título consecutivo en el Abierto de Estados Unidos tras superar a Linda Noskova en un electrizante encuentro de cuartos de final. La tenista bielorrusa logró imponerse por 7-6 (1), 3-6, 7-6 (10-7) en un duelo que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos.

El partido culminó con un as de Sabalenka en su segundo servicio, lo que le permitió frenar a la campeona de Wimbledon y avanzar a las semifinales de Flushing Meadows por sexto año consecutivo. Esta victoria era crucial para Sabalenka, ya que necesitaba el triunfo para conservar su posición como número 1 del ranking mundial.

En las semifinales, Aryna Sabalenka se medirá el jueves ante la ganadora del encuentro entre Jessica Pegula, tercera preclasificada, y Emma Navarro, quien ocupa el puesto 26 en el ranking.

Linda Noskova, la sexta sembrada del torneo, había logrado su primer título grande en el All England Club y estuvo a punto de convertirse en la primera mujer desde Serena Williams en 2016 en conseguir un título sobre césped y llegar a las semifinales en las canchas duras de Nueva York.