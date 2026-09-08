Merkel advierte sobre la victoria de AfD: "Me sangra el corazón"

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) -- La excanciller alemana Angela Merkel calificó la victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt como un punto de inflexión en la historia de la República Federal de Alemania.

Merkel sostuvo: "Eso es algo que no inventé yo y que no me gusta cómo funciona. Eso no es algo que convenza a la gente. Tengo que decirles lo que quiero para el país, formular posiciones concretas, por ejemplo con respecto a las jubilaciones, y a partir de ello mostrar que una cooperación con la AfD no es posible", reportó DW y supo Noticias Argentinas.

La excanciller expresó su preocupación porque en la reciente campaña las emociones hayan resultado más importantes que los hechos y señaló que el argumento de que en Sajonia-Anhalt el desempleo bajó considerablemente caló menos que las emociones de temor por los puestos de trabajo.

Agregó: "Naturalmente las emociones también son importantes y hay que llegar a la gente también emocionalmente. Pero los hechos tienen que ser considerados a la hora de argumentar. Si permitimos que las emociones tengan más importancia que los hechos sufriremos un retroceso civilizacional", aseguró.

La AfD fue fundada en 2013 por un grupo de antiguos militantes de la CDU como protesta contra la política de rescate del euro y en clara respuesta a una frase de Merkel, quien había calificado las medidas para salvar la moneda única como algo "sin alternativa".

Los fundadores, encabezados por el economista Bernd Lücke, proponían una escisión de la eurozona, reducida a los países del norte.

Con el tiempo, el partido puso su rechazo a la inmigración como su principal baza política y atravesó un proceso de radicalización que provocó la salida de Lücke y otros fundadores.

En las elecciones del domingo en el estado de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania, la AfD obtuvo el 43,8% de los votos, el mejor resultado de un partido de extrema derecha en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

La líder nacional de AfD, Alice Weidel, reclamó la convocatoria inmediata de elecciones federales anticipadas y pidió que Friedrich Merz deje la Cancillería antes de Navidad.