FOTO: Detienen a hombre prófugo desde 2025 tras ser reconocido por un distintivo tatuaje

Un hombre de 43 años, que registraba 18 antecedentes penales y se encontraba prófugo desde 2025 por una tentativa de homicidio agravado y robo, fue detenido en la Villa 31 tras ser reconocido por un tatuaje en el brazo izquierdo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el acusado ingresó a robar a una obra en construcción, se peleó con uno de los serenos y se escapó tras ser trasladado al Hospital Argerich en 2025, motivo por el que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 29 solicitó su arresto.

El sospechoso posee domicilio en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, pero se movilizaba de manera permanente en distintos barrios y se constató que circulaba en el barrio porteño de Retiro.

En este sentido, efectivos de la División Investigaciones Comunales 1 Norte realizaron un recorrido en el asentamiento y advirtieron la presencia de un sujeto con características fisonómicas del fugitivo, quien fue identificado por un llamativo tatuaje en uno de sus brazos: la cabeza de un lobo.

Los oficiales notificaron al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 8 de la Ciudad de Buenos Aires, que ordenó su traslado a la dependencia de seguridad.

Las autoridades constataron que el implicado presentaba antecedentes desde 2022 por robo y tentativa de robo, tenencia de estupefacientes para consumo personal, grooming, lesiones, portación de armas no convencionales y encubrimiento, entre otros ilícitos.