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Detienen a hombre prófugo desde 2025 tras ser reconocido por un distintivo tatuaje

El implicado presentaba antecedentes desde 2022 por robo y tentativa de robo, tenencia de estupefacientes para consumo personal, grooming, lesiones, portación de armas no convencionales y encubrimiento, entre otros ilícitos.

08/09/2026 | 16:52Redacción Cadena 3

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Detienen a hombre prófugo desde 2025 tras ser reconocido por un distintivo tatuaje

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Un hombre de 43 años, que registraba 18 antecedentes penales y se encontraba prófugo desde 2025 por una tentativa de homicidio agravado y robo, fue detenido en la Villa 31 tras ser reconocido por un tatuaje en el brazo izquierdo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el acusado ingresó a robar a una obra en construcción, se peleó con uno de los serenos y se escapó tras ser trasladado al Hospital Argerich en 2025, motivo por el que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 29 solicitó su arresto.

El sospechoso posee domicilio en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, pero se movilizaba de manera permanente en distintos barrios y se constató que circulaba en el barrio porteño de Retiro.

En este sentido, efectivos de la División Investigaciones Comunales 1 Norte realizaron un recorrido en el asentamiento y advirtieron la presencia de un sujeto con características fisonómicas del fugitivo, quien fue identificado por un llamativo tatuaje en uno de sus brazos: la cabeza de un lobo.

Los oficiales notificaron al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 8 de la Ciudad de Buenos Aires, que ordenó su traslado a la dependencia de seguridad.

Las autoridades constataron que el implicado presentaba antecedentes desde 2022 por robo y tentativa de robo, tenencia de estupefacientes para consumo personal, grooming, lesiones, portación de armas no convencionales y encubrimiento, entre otros ilícitos.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido?
Un hombre de 43 años con 18 antecedentes penales.

¿Por qué estaba prófugo?
Estaba prófugo desde 2025 por tentativa de homicidio y robo.

¿Dónde fue capturado?
En la Villa 31 de Buenos Aires.

¿Cómo fue reconocido?
Por un tatuaje distintivo de la cabeza de un lobo en su brazo.

¿Qué antecedentes tenía?
Tenía antecedentes por robo, tenencia de estupefacientes, grooming, entre otros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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