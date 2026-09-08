Detienen a exparamilitar nicaragüense en EE. UU. con riesgo de ser deportado a un país hostil

CIUDAD DE MÉXICO — Un exparamilitar nicaragüense, Marlon Gerardo Sáenz Cruz, ha sido detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos y enfrenta la posibilidad de ser deportado a su país natal, donde ha afirmado haber sido encarcelado y torturado. La situación es crítica, ya que Sáenz podría ser enviado a un país en el que quedaría apátrida.

El hombre de 65 años, que desertó del partido sandinista, fue uno de los 222 prisioneros a quienes se les retiró la ciudadanía nicaragüense y que fueron trasladados a Washington como parte de una iniciativa del Departamento de Estado de EE. UU. en febrero de 2023. Tras su detención durante un registro en Los Ángeles el 17 de agosto, deberá presentar su caso ante un juez de inmigración para poder permanecer en el país.

La audiencia programada para el 8 de septiembre se da en un contexto donde las tasas de denegación de asilo han aumentado significativamente bajo la administración del expresidente Donald Trump. Las personas que han recibido protecciones mínimas contra la deportación están siendo cada vez más enviadas a países de América Latina y África, a menudo sin vínculos previos.

"Aun si logra obtener protección de un juez de inmigración de Estados Unidos, su seguridad no está garantizada", advirtió Savi Arvey, directora de políticas de derechos de refugiados en Human Rights First.

La detención de Sáenz ocurrió tras una carta enviada el año pasado al Departamento de Estado por un grupo de exiliados nicaragüenses, principalmente en Miami, quienes alegan que él y otros exfuncionarios del gobierno mantienen vínculos con el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Los exiliados también han acusado a Sáenz de hostigar a opositores del gobierno mientras estuvo en Estados Unidos. Un representante legal de Sáenz argumentó que este solo respondía a ataques en su contra.

"Pedimos investigar al Departamento de Estado sobre estas personas, ya que no es posible que se esté protegiendo a alguien que representa un peligro para la seguridad nacional de este país", declaró Aida Carrion-Vanegas, presidenta de la organización Nicaraguan Americans United for the Republic.

En octubre de 2025, el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, respondió a Carrion-Vanegas afirmando que revisaría las acusaciones, pero ella no ha recibido más información desde entonces. El Departamento de Estado no ha respondido a solicitudes de comentarios.

La posible deportación de Sáenz a Nicaragua enviaría un mensaje que podría desalentar futuras deserciones y reforzar la narrativa del régimen de Ortega de que no hay salida segura para los opositores, según Muriel Sáenz, quien le ha ayudado con su solicitud de asilo.

Sáenz, conocido como El Chino Enoc, se unió a la guerrilla en su adolescencia en la década de 1970 y mantuvo cercanía con figuras sandinistas de alto rango. Más tarde, habló públicamente sobre su participación en un grupo paramilitar que reprimió manifestaciones antigubernamentales en 2018, donde cientos de personas perdieron la vida.

Ortega ha sostenido que las protestas de 2018 fueron un intento de golpe de Estado respaldado por EE. UU. y que quienes fueron encarcelados estaban involucrados en dicho complot.

La representante acreditada de Sáenz ha negado que él haya cometido algún delito en Nicaragua. En 2019, Sáenz rompió con el gobierno y comenzó a utilizar su canal de YouTube para denunciar la corrupción del régimen que ha mantenido su control por casi dos décadas.

En mayo de 2022, fue encarcelado en Nicaragua por supuestos cargos de narcotráfico y tráfico de armas, que él considera motivados políticamente. Actualmente, enfrenta problemas de salud serios, incluyendo una úlcera en la pierna y glaucoma, muchos de ellos como resultado de torturas y aislamiento, según su representante.

El caso migratorio de Sáenz plantea un dilema legal complicado, ya que un juez de inmigración deberá evaluar su supuesta participación en abusos de derechos humanos frente al principio de no enviar a alguien a una situación peligrosa. Sáenz y otros prisioneros nicaragüenses ingresaron a EE. UU. con un permiso humanitario, un estatus temporal que no garantiza ciudadanía.

La ley migratoria de EE. UU. prohíbe que quienes han cometido abusos de derechos humanos reciban asilo, y un juez tendrá que decidir si la participación pasada de Sáenz lo inhabilita. Sin embargo, también podría recibir una suspensión de la deportación bajo la Convención contra la Tortura (CAT), si se determina que enfrentaría tortura en Nicaragua.

La situación se complica aún más por la política actual, que ha visto un cambio hacia el envío de personas a terceros países, lo que representa un desafío significativo para quienes buscan protección.

Los exiliados nicaragüenses están divididos sobre cómo abordar el caso de Sáenz. Algunos creen que debería rendir cuentas por sus acciones, pero solo después de un cambio político en Nicaragua. Otros sostienen que su deportación a Nicaragua podría significar su muerte, dado el contexto del régimen actual.