Cómo seguir el anuncio del iPhone plegable de Apple este 9 de septiembre

Apple realizó un anuncio importante al confirmar que su evento anual del iPhone se llevará a cabo el 9 de septiembre a las 10 a.m. PDT. Este evento promete ser uno de los más esperados, ya que se anticipa el lanzamiento del tan esperado iPhone plegable Ultra, marcando la entrada de Apple en el mercado de los smartphones plegables, algo que Samsung hizo hace siete años.

La transmisión en vivo del evento, titulado "Surprise and Shine", estará disponible a través de un stream en YouTube. Los usuarios pueden configurar recordatorios en YouTube para no perderse el evento o simplemente guardar la página del evento de Apple.

Además del iPhone plegable Ultra, se espera que Apple presente los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, para aquellos que buscan una actualización pero no están interesados en el dispositivo plegable o no quieren pagar el precio estimado de $2,000 por el iPhone Ultra. El modelo estándar de iPhone 18 no se lanzará hasta el próximo año.

Se especula que Apple también podría anunciar nuevos dispositivos como un HomePod actualizado, AirPods con cámara y nuevos modelos de Apple Watch.

Este evento será significativo ya que será la primera gran presentación de productos desde que Tim Cook dejó su cargo como CEO, siendo John Ternus el nuevo líder de la compañía.

Con el lanzamiento inminente, los seguidores de Apple están más emocionados que nunca por lo que se avecina. La expectativa está en su punto más alto y el 9 de septiembre será un día clave para los entusiastas de la tecnología.