Cómo seguir el anuncio del iPhone plegable de Apple este 9 de septiembre
El evento anual de Apple se transmitirá en vivo el 9 de septiembre a las 10 a.m. PDT, donde se esperan grandes novedades, incluido el iPhone plegable.
FOTO: Apple iPhone plegable
Apple realizó un anuncio importante al confirmar que su evento anual del iPhone se llevará a cabo el 9 de septiembre a las 10 a.m. PDT. Este evento promete ser uno de los más esperados, ya que se anticipa el lanzamiento del tan esperado iPhone plegable Ultra, marcando la entrada de Apple en el mercado de los smartphones plegables, algo que Samsung hizo hace siete años.
La transmisión en vivo del evento, titulado "Surprise and Shine", estará disponible a través de un stream en YouTube. Los usuarios pueden configurar recordatorios en YouTube para no perderse el evento o simplemente guardar la página del evento de Apple.
Además del iPhone plegable Ultra, se espera que Apple presente los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, para aquellos que buscan una actualización pero no están interesados en el dispositivo plegable o no quieren pagar el precio estimado de $2,000 por el iPhone Ultra. El modelo estándar de iPhone 18 no se lanzará hasta el próximo año.
Se especula que Apple también podría anunciar nuevos dispositivos como un HomePod actualizado, AirPods con cámara y nuevos modelos de Apple Watch.
Este evento será significativo ya que será la primera gran presentación de productos desde que Tim Cook dejó su cargo como CEO, siendo John Ternus el nuevo líder de la compañía.
Con el lanzamiento inminente, los seguidores de Apple están más emocionados que nunca por lo que se avecina. La expectativa está en su punto más alto y el 9 de septiembre será un día clave para los entusiastas de la tecnología.
Lectura rápida
¿Qué evento está programado?
El evento anual de Apple donde se espera el lanzamiento del iPhone plegable.
¿Cuándo tendrá lugar?
El 9 de septiembre a las 10 a.m. PDT.
¿Dónde se puede ver?
A través de YouTube y el sitio de eventos de Apple.
¿Qué productos se anunciarán?
Se espera el iPhone plegable Ultra, iPhone 18 Pro y otros dispositivos.
¿Quién es el nuevo CEO de Apple?
John Ternus, quien lidera el evento tras la salida de Tim Cook.