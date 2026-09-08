FOTO: Villa Páez puso a prueba su respuesta ante una inundación en un simulacro con vecinos y organismos.

Villa Páez fue escenario de un simulacro de inundación destinado a poner a prueba la capacidad de respuesta de vecinos y organismos públicos ante un eventual evento hídrico severo.

El ejercicio comenzó a las 14 y se extendió hasta las 17, con distintas hipótesis vinculadas a lluvias intensas y al desborde del río Suquía.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Córdoba junto con organismos públicos, universidades y organizaciones vinculadas a la emergencia y el rescate. También participaron los vecinos del barrio, quienes formaron parte de las distintas situaciones planteadas durante el ejercicio.

Fabián Freccia, director de Planificación y Capacitación de Defensa Civil, en diálogo con Cadena 3 explicó que se trata de una simulación de una inundación provocada por lluvias intensas y el eventual desborde del río Suquía. El operativo reúne el trabajo académico y el despliegue de los equipos encargados de brindar una respuesta ante una emergencia.

En la actividad participan, entre otros, equipos municipales, Cruz Roja y el Ejército. El ejercicio forma parte del proyecto Prevenir, en el que intervienen la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias Sociales y el grupo GERDE Rescate.

Uno de los principales objetivos es capacitar a los vecinos para que sepan cómo actuar frente a una emergencia. Entre las herramientas que se ponen en práctica se encuentra la elaboración de un plan de evacuación y el triage, un procedimiento que permite determinar el estado de una persona y establecer si puede autoevacuarse o necesita asistencia externa.

El simulacro toma como referencia el evento hídrico severo registrado el 13 de marzo del año pasado en Villa Páez. A partir de esa experiencia, se plantearon diferentes escenarios para evaluar qué ocurriría ante una nueva inundación y cómo responderían los distintos actores involucrados.

La hipótesis comienza con lluvias intensas y un incremento progresivo del nivel del agua. En una carpa instalada en el lugar se simula el avance de la inundación por las calles y, a medida que cambia el escenario, se activan los diferentes protocolos de emergencia.

Una de las situaciones contempla que algunos vecinos no puedan abandonar sus viviendas por sus propios medios. En ese caso, intervienen los equipos de rescate del GIR, que deben ingresar, extraer a las personas afectadas, estabilizarlas y trasladarlas hasta el centro de evacuados.

El centro de evacuados funciona en el Centro Vecinal de Villa Páez, ubicado dentro del mismo barrio. Allí se concentra parte de la respuesta y se simula la atención de las personas que deben abandonar sus hogares.

Además de evaluar la capacidad de rescate y evacuación, el operativo busca comprobar la articulación entre las diferentes instituciones. El despliegue permite poner a prueba las brigadas, la atención de pacientes, los mecanismos de comunicación y el funcionamiento de un centro de mando unificado.

El ejercicio apunta así a que la respuesta ante una eventual inundación no dependa únicamente de los equipos de emergencia. La participación de los vecinos y su conocimiento sobre cómo actuar frente al avance del agua son considerados elementos centrales para reducir riesgos y facilitar una evacuación segura.

Con este simulacro, Villa Páez vuelve a convertirse en un territorio de prueba para evaluar qué funciona, qué debe mejorarse y cómo responder de manera coordinada frente a un nuevo evento hídrico severo.

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Informe de Celeste Benecchi