La ONU alertó que El Niño podría ser el más intenso en 40 años: hasta cuándo se extenderá

FOTO: Súper El Niño: el Gobierno activa un plan de monitoreo ante posibles inundaciones

El fenómeno de El Niño atraviesa una etapa de fuerte intensificación y podría convertirse en uno de los episodios más potentes de las últimas cuatro décadas, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Los pronósticos indican que existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno mantenga su máxima intensidad al menos hasta febrero de 2027, con posibles consecuencias sobre el clima global.

Un calentamiento excepcional del Pacífico

El principal factor detrás de la intensificación de El Niño es el aumento de la temperatura de las aguas del Pacífico ecuatorial centro-oriental.

Según los registros citados por la OMM, entre mayo y julio la temperatura superficial del mar se ubicó alrededor de 1,5 °C por encima del promedio histórico.

Sin embargo, hacia fines de julio y mediados de agosto, el calentamiento aumentó hasta ubicarse entre 2,2 °C y 2,6 °C por encima de los valores normales.

Esta alteración del océano tiene efectos sobre la circulación atmosférica y puede modificar los patrones de viento, presión y precipitaciones en distintas regiones del planeta.

“Se está volviendo gigantesco”

El secretario general de la OMM, António Guterres, advirtió sobre la magnitud que está tomando el fenómeno y señaló que El Niño “se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos”.

El organismo internacional también remarcó que la evolución del fenómeno ocurre en un contexto de cambios ambientales globales que incrementan los riesgos asociados a los eventos climáticos extremos.

Qué puede pasar con las temperaturas y las lluvias

Para el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre de 2026, los modelos de la OMM anticipan una mayor probabilidad de temperaturas superiores a los valores habituales en prácticamente todas las regiones terrestres.

El Niño también puede provocar modificaciones significativas en el régimen de precipitaciones. Los cambios no serán iguales en todas las regiones, ya que el fenómeno puede generar períodos de lluvias intensas en algunas zonas y condiciones más secas en otras.

Estas alteraciones pueden tener impacto sobre la producción agrícola, los recursos hídricos y distintos sectores de la economía.

Un fenómeno natural que puede potenciar sus efectos

El Niño forma parte de una oscilación climática natural conocida como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Suele presentarse cada dos a siete años y, en condiciones habituales, tiene una duración de entre nueve y 12 meses.

La preocupación de los especialistas está vinculada con la interacción entre este fenómeno natural y el calentamiento global, que puede incrementar los riesgos asociados a temperaturas extremas y alterar la intensidad de determinados eventos meteorológicos.

El episodio que se desarrolla actualmente será seguido de cerca durante los próximos meses por los organismos meteorológicos internacionales debido a su potencial impacto sobre las temperaturas y las precipitaciones a escala global.